Lazar ii da replica lui Toader: Va intra in istoria trista a justitiei si a politicii romanesti

Procurorul general al Romaniei mai afirma, intr-un punct de vedere transmis AGERPRES, ca actualul ministru al Justitiei va intra cu acest discurs in istoria trista a justitiei si a politicii romanesti."Cu acest discurs plin de ofense la adresa magistraturii in general, a Ministerului Public in special,. Discursul ne arata nivelul la care se afla institutia in holul careia poate fi vazuta zilnic statuia fondatorului Mihail Kogalniceanu, precum si nivelul la care se doreste a fi situata justitia din Romania", sustine procurorul general al Romaniei.Potrivit lui Augustin Lazar, CSM este garantul independentei justitiei.Reactia vine dupa ce ministrul Justitiei l-a atacat pe procurorul general , duminica, transmitandu-i acestuia ca ar trebui sa-si cunoasca mai bine competentele, dupa care a sustinut ca justitia din Romania nu apara drepturile si libertatile cetatenilor In aceeasi zi, magistrati din toata tara au manifestat in fata Curtii de Apel Bucuresti unde au cerut respectarea independentei justitiei, in special de catre ministrul de resort, Tudorel Toader.