Lazar isi explica rolul avut in solutionarea unor dosare care-l vizau pe Iohannis

Luju.ro a prezentat ieri un raport al Inspectiei Judiciare efectuat la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, care arata ca doua dosare in care era vizat Klaus Iohannis au fost clasate in anul 2014, iar una dintre solutii a fost certificata de Augustin Lazar, la acel moment fiind procuror general al unitatii de parchet.Potrivit unui comunicat de presa remis miercuride Parchetul General, Augustin Lazar respinge ferm "afirmatiile false prin care se urmareste acreditarea in spatiul public a ideii existentei unei relatii in afara cadrului institutional cu presedintele Romaniei"."Procurorul general al PICCJ apreciaza ca nesolicitarea unui punct de vedere de catre unele institutii media, diligenta minimala de natura profesionala, reprezinta un indiciu privind lipsa de interes in a prezenta adevarul si de a informa corect opinia publica", se arata in documentul citat.Comunicatul precizeaza ca Augustin Lazar avea, la acel moment, functia de procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, cand a repartizat denunturile penale procurorilor de caz. De asemenea, in calitate de conducator al unitatii de parchet,"Raportul Inspectiei Judiciare privind efectuarea unor verificari la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, cu referire la modul de solutionare a cauzelor referitoare la domnul Klaus - Werner Iohannis,Prin Raportul Inspectiei Judiciare s-a constatat ca denunturile penale nr. 595/P/2014 si nr. 625/P/2014 au fost repartizate procurorilor de caz de catre domnul Augustin Lazar, ce avea functia de procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, iar in cazul dosarului nr. 595/P/2014, acesta a semnat adresa de comunicare a solutiei catre petenta, certificand legalitatea si temeinicia solutiei.Ambele dosare au fost repartizate de catre procurorul general conform specializarii si ordinelor prealabile de repartizare a sarcinilor de serviciu celor doi procurori, precum si in exercitarea atributiilor corespunzatoare functiei de conducere, de coordonare si verificare a activitatii procurorilor din subordine.Astfel, conform dispozitiilor art. 77 lit. l din Regulamentul de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2632/C/2014, procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel 'repartizeaza procurorilor spre solutionare dosarele penale si celelalte lucrari inregistrate, potrivit dispozitiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplica in mod corespunzator'", conform sursei citate.De asemenea, in niciunul dintre cazuri nu au existat situatii de incompatibilitate a procurorilor, iar solutiile date nu au fost infirmate ulterior, dovedindu-se temeinice si legale.Procurorul general mai precizeaza ca in toate cauzele penale in care au fost emise solutii referitoare la seful statului au fost respectate termenele de solutionare."Cu referire la afirmatiile false potrivit carora cele doua cauze au fost inchise 'in timpul alegerilor prezidentiale, pe sestache, in secret, fara sa stie nimeni', concluziile Raportului Inspectiei Judiciare 7996/IJ/1972/DIP/2018 din data de 8 ianuarie 2019 retin caAvand in vedere afirmatiile calomnioase si informatiile false referitoare la activitatea sa, lansate de unele institutii media pornind de la un raport al Inspectiei Judiciare care nu identifica nici un aspect imputabil,", conchide documentul.A.D.