Lazar nu are emotii privind evaluarea lui Toader: Eu de 36 de ani am fost evaluat foarte bine

Procurorul general a fost intrebat, miercuri, la plecarea de la CSM, daca are emotii in ceea ce priveste evaluarea facuta de ministrul Justitiei."Eu de 36 de ani am fost evaluat foarte bine. Nu am nicio emotie, eu ma cunosc pe mine", a afirmat Augustin Lazar.De asemenea, intrebat daca de revocare ii este teama, procurorul general a raspuns: "Nu".In 25 august, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, pe Facebook, ca declanseaza procedura legala pentru evaluarea activitatii manageriale a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar El spunea ca rezultatele evaluarii, "insotite de eventuale propuneri", vor fi facute publice in termen de cel mult 30 de zile.Saptamana trecuta, Toader declara ca a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa ii comunice daca in ultimii trei ani a existat vreo evaluare a procurorului general Augustin Lazar, sustinand ca aceasta il va ajuta pe el in evaluarea procurorului general."Dincolo de evaluarea pe care am declansat-o si care este in desfasurare, procurorul general isi face si o autoevaluare. Dupa statut, orice magistrat este supus perioadei unei evaluari.Procurorul general, in ultimii trei ani, nu a avut o astfel de evaluare din partea nimanui. Am cerut astazi in scris la CSM daca procurorul general a avut in ultimii trei ani o astfel de evaluare sa-mi dea si mie o copie, cine l-a evaluat si ce calificativ a luat. Asta ma va ajuta si pe mine in evaluarea pe care o voi face eu. Am parcurs o parte dintre reperele pe care legea le prevede, voi da o forma finala, pe care o voi prezenta", declara la Antena 3 ministrul Justitiei. Peste 200 de magistrati au protestat duminica in fata Curtii de Apel Bucuresti , nemultumiti de modificarile aduse Legilor Justitiei. De asemenea, ei si-au declarat sustinerea fata de procurorul general Augustin Lazar.Procurorul general a transmis, duminica, un mesaj in care sustine ca "tanara magistratura din Romania a ajuns la maturitatea si profesionalismul care-i permit sa reziste la presiuni si influente exterioare" si afirma ca independenta magistratilor este "o necesitate", nu un privilegiu. In plus, Lazar sustine ca "magistratii sunt obligati sa apere independenta justitiei ca pe o garantie pentru societate".In replica, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat ca procurorul general "se afla intr-o grava eroare , plasand Justitia, una dintre cele trei puteri, in afara puterilor statului, deasupra acestora".El spunea ca, daca una dintre cele trei puteri isi incalca limitele constitutionale, CCR solutioneaza conflictele de natura constitutionala.