Lazar reactioneaza dupa ce a fost acuzat ca saboteaza Sectia de investigare a magistratilor

Ziare.

com

Stan a sustinut ca a primit de la magistrati multe semnale pozitive privind infiintarea sectiei, insa de la nivelul Ministerului Public a intampinat piedici, nominalizandu-l direct pe Lazar."Procurorul general al PICCJ respinge acuzatiile nefondate ale domnului Gheorghe Stan, procuror sef al S.I.I.J., conform carora ar fi creat obstacole in asigurarea bazei logistice, in elaborarea organigramei sau in privinta modului de interpretare a principiilor care guverneaza activitatea Ministerului Public.In relatia cu sectia nou infiintata a manifestat intotdeauna deschidere la dialog si sprijin pentru asigurarea tuturor conditiilor necesare functionarii, acestei sectii asigurandu-i-se, uneori prin eforturi deosebite si in detrimentul altor compartimente, conditiile necesare infiintarii si functionarii.Astfel au fost efectuate din timp demersurile pentru asigurarea cadrului legal si administrativ de functionare a sectiei, respectiv pentru adoptarea statului de functii si personal si a regulamentului", arata Augustin Lazar, intr-un comunicat remis Ziare.com.Procurorul general aminteste ca Guvernul nu a alocat Ministerului Public fonduri suplimentare pentru operationalizarea Sectiei, astfel ca a trebuit sa ia bani de la alte sectii pentru a-i putea aloca."Spre exemplu, pentru o schema de 5 procurori au fost alocate 5 birouri din care anterior a fost mutat personalul apartinand altor compartimente. Functionarea in prezent intr-un sediu separat se datoreaza inclusiv demersurilor si alocarii resurselor necesare de catre procurorul general, S.I.I.J. nefiind ordonator de credite.Procurorul general al P.I.C.C.J. solicita tuturor procurorilor inalte standarde profesionale si respectarea legii, indeplinirea atributiilor cu responsabilitate, independenta si impartialitate. Standardele de independenta si profesionalism sunt aceleasi pentru toti procurorii Ministerului Public, conform statutului constitutional si cadrului legal, dar asteptarile de a corespunde acestora sunt cu atat mai mari in cazul unei structuri specializate sa ancheteze magistrati", se mai arata in comunicat.