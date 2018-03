Lazar: Vom investi intr-un soft ce va transforma in scris declaratia martorului, suspectului, inculpatului

Ziare.

"Doresc sa va asigur ca prin investitiile pe care le facem in Ministerul Public inclusiv vom avea un soft care va transforma in scris ceea ce relateaza, declaratia martorului, suspectului, inculpatului va fi transformata in scris si grefierul va pune doar punctele, din cate inteleg.Nu se va modifica nimic. (...) Asa putem noi sa ne gandim ca trebuie sa functioneze o justitie a mileniului III si fara expresii de cartier care sa impaneze o astfel de audiere", a declarat Augustin Lazar la prezentarea Raportului de activitate a Inspectiei Judiciare pe anul 2017.Procurorul general a vorbit si despre inregistrarile aparute in spatiul public cu privire la activitatea unor procurori din DNA Ploiesti, precizand ca, daca se va constata ca sunt adevarate, nu a auzit in cariera sa profesionala despre o "asemenea maniera primitiva de audiere"."Doresc sa va mai spun ca un proiect foarte important al Ministerului Public este cel care priveste respectarea drepturilor fundamentale. Suntem in Europa mileniului III. Daca intr-adevar ar fi adevarat continutul ideatic al inregistrarii de la o anume unitate DNA, nu stim inca pana nu vom vedea daca este originala inregistrarea, daca va fi adevarat pot sa spun ca asemenea maniera primitiva de audiere si de discutie cu justitiabilul nu mi-a fost dat sa aud in cariera profesionala. Dar nu stim si noi nu discutam ca sunt niste proceduri in curs si nu vrem sa anticipam nimic", a spus Lazar.Inspectia Judiciara si-a prezentat miercuri Raportul de activitate pe anul 2017.