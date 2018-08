Magistratii strang randurile in jurul lui Augustin Lazar: 200 de procurori, judecatori si auditori il invita la dialog pe Tudorel Toader

Ziare.

Intr-o scrisoare deschisa adresata joi ministrului Justitiei, cei 181 de judecatori si procurori, impreuna cu cei 29 de auditori de justitie semnatari subliniaza ca au luat act cu ingrijorare de afirmatiile lui Tudorel Toader "privitoare la activitatea magistratilor si la indepartarea Ministerului Public de la rolul sau constitutional"."Pe aceasta cale, procurorii semnatari ai prezentei scrisori isi exprima sustinerea fata de Procurorul General al PICCJ, domnul Augustin Lazar, precum si fata de pozitia Sectiei pentru procurori din cadrul CSM, raportat la deserviciile pe care afirmatii neinspirate cu privire la activitatea intregului Minister Public le pot aduce sistemului de justitie, in ansamblul sau.Judecatorii si procurorii semnatari subliniaza ca a. Consideram ca, in contextul desfasurarii unor anchete penale importante si cu puternic impact social, pozitia actorilor oficiali trebuie sa fie una echilibrata si responsabila.In ciuda presiunilor constante, exercitate in ultimul an de mass-media si de reprezentanti ai formatiunilor politice, reafirmam angajamentul de a ne exercita functia in conditiile legii si speram intr-un climat socio-politic care sa permita atingerea scopului actului de justitie: aflarea adevarului si protejarea drepturilor cetatenilor.Avand in vedere contextul actual, interesul sporit al opiniei publice in ceea ce priveste functionarea sistemului judiciar si activitatea derulata de Ministerul Public in dosare complexe, va adresam oficial invitatia de a purta un dialog juridic constructiv cu semnatarii prezentei scrisori, in speranta ca un dialog intre persoane de buna-credinta si cu solide cunostinte juridice poate constitui un mijloc de a gasi solutia optima pentru un sistem judiciar in slujba cetatenilor.Reamintim ca respectam pe deplin libertatea dumneavoastra de exprimare, concretizata in opiniile exprimate in declaratiile de presa si in postarile pe contul de Facebook, insa acestea au neajunsul de a fi unilaterale, astfel ca nu reprezinta un dialog constructiv cu sistemul judiciar.In speranta ca veti da curs solicitarii prezente, ne manifestam disponibilitatea ca, in urmatoarele saptamani, sa ne desemnam reprezentantii care vor participa la intalnirea cu dumneavoastra".1. DIACONU ANTONIA - PJ PITESTI2. BALASANU ALEXANDRU - JUD BOTOSANI3. BRINDEA DAN EUGEN - PT SALAJ4. TAGHIEV RAMONA - PT BACAU5. BERENDE RUXANDRA MARIA - PJ SATU MARE6. GHEORGHE MIHAI ANDREI - PJ PITESTI7. ROSCA SERGIU - PJ SATU MARE8. FLORINA CARMEN IONESCU - TRIB NEAMT9. DINICA CORINA - PT ARGES10. DIRZEANU IULIAN - TRIB BUCURESTI11. ALBA RADU IOAN - PJ ORADEA12. ENACHE VALENTIN - PJ BREZOI13. ARPINTE NICOLETA - PJ DOROHOI14. SERBAN VIOREL FLORIN - PJ BUCURESTI SECTOR 215. DANILET CRISTIAN - TRIBUNALUL CLUJ16. VERIVES DANIEL - JUD PODU TURCULUI17. MARINAS SORINA - CA CRAIOVA18. DRETCANU ANCUTA - PJ BOTOSANI19. ICHIM OANA - PJ BOTOSANI20. CHIRILA ANA MARIA - JUD CLUJ NAPOCA21. DINU MIHAI ADRIAN - PJ CONSTANTA22. RIZA FLORENTIN - PT DOLJ23. ASMARANDEIANDREI IULIAN - PT ILFOV24. TUDUCE RAZVAN - PJ ARAD25. DUNDEV ALMA MARIA - PJ SIGHISOARA26. BLANARU DAN - PJ CAMPULUNG MOLOVENESC27. PASC DANIELA CORINA - PJ BUFTEA28. PIRLEA ALEXANDRU CLAUDIU - PJ GALATI29. CODREANU ALEXANDRU - PT BRASOV30. GIURGIU MARIA CORINA - JUD BISTRITA31. ONOFREI NICHIFOREL CONSTANTIN - PT BOTOSANI32. GRECU LAURENTIU - PT GORJ33. MARIN ANA MARIA - PT BRASOV34. PANAINTE IULIAN - PJ HARLAU35. MANZU AURELIAN - PT ARAD36. GHEORGHIU ANCA LOREDANA - PJ BRASOV37. ANUTA ANISOARA - PJ BRASOV38. URZICEANU LIVIU - JUD ARAD39. NITA MANOLE SIMONA DANIELA - PJ PLOIESTI40. DOBRE MIHAI ALEXANDRU - PJ ARAD41. IORDACHE VALERIU MARCEL - PJ SECTOR242. ZIDARESCU VIRGINIA - JUD FOCSANI43. MUNTEANU ADRIANA NATALIA - PJ BISTRITA44. BALINEANU ADRIAN - PJ BISTRITA45. BORDEIANU DRAGOS - PJ IASI46. IONAS PETRU - JUD LUGOJ47. POPA CRISTINA BEATRICE - PJ CONSTANTA48. TODEA LAUTENTIU MIREL - PJ TIMISOARA49. ALBULESCU CAMELIA - PJ CORNETU50. CATU LILISOR - PJ BRASOV51. CATU CODRUTA ROMANA MARIA - PJ BRASOV52. TOMULETIU LAVINIA - PJ DEVA53. NICA IULIAN - PT BRASOV54. RADU ADRIAN - PJ BRASOV55. STEFANIU SIMONA- PT COVASNA56. STEFANIU BOGDAN - PT COVASNA57. NITA COSMIN - PJ PLOIESTI58. UNGUREANU ELENA CERASELA - PT BRASOV59. BADULESCU MIHAELA ROXANA IOANA - JUD SECTOR 160. MURESAN ANA - PT BUCURESTI61. TODUTA VALENTIN - PJ ORADEA62. IORDACHE ADRIAN MIHAI - PJ TARGOVISTE63. VORONEANU DENISA - PJ BOTOSANI64. RADUICA ADI LUCIAN - PJ DROBETA65. CONSTANTINESCU LAURENTIU GEORGE - PJ MOTRU66. TATAR EMANUELA ANCA -PJ BRAILA67. CILNICEANU ANDRA MARIA - PJ SECTOR 168. CAPOTA CRINA CRISTINA - JUD DEJ69. DOBRE LAURA - PT BRAILA70. GORDAN SORIN - PT BRAILA71. DEDULESCU IONUT LIVIU - PT BRAILA72. CIUTAC MIRCEA - PT BRAILA73. VELEA GHEORGHE - PJ BRAILA74. NICOLESCU RAMONA - PJ BRAILA75. CRACIUN OVIDIU - PJ BRAILA76. PUNGA TUDOREL -PJ INSURATEI77. APOSTOL GIRGIANA VIOLETA - PJ CONSTANTA78. BARBU CAMELIA LILIANA - PJ BOLINTIN VALE79. ANDREI RADU DINCA - TRIB TELEORMAN80. PROFIR MIHAELA - JUD TARGU JIU81. PROFIRA CEZAR - PJ SECTOR 582. DOINA POPA - PJ PITESTI83. GALANTAN ANISOARA - PJ SECTOR 684. DINICA MIHAI - PJ FAUREI85. CHIVU CLAUDIA IRINA - PJ TIMISOARA86. IUSTIN BIC - PCA ALBA IULIA87. MUSTATA LIVIU PJ STREHAIA88. BARA RAZVAN ALEXANDRU - PJ BRASOV89. STOIAN CATALINA - PJ SECTOR 690. GOIA GHEORGHE - PJ REGHIN91. NANU VLADIMIR - PT ARGES92. MOLDOVAN CLAUDIU - PT HARGHITA93. CORALIA LEPADAT - PJ TIMISOARA94. POPA MARIUS - PJ SECT 295. CRIN NICU BOLOGA - PT SALAJ96. TOKOS LEHEL PT HATGHITA97. COLT MIHAIL - PJ BRAILA98. POPA ALINA DIANA - PJ IASI99. BENCHEA VLAD - PJ SIBIU100. COJOACA TRAIAN - PJ ROSIORII DE VEDE101. RALUCA ALEXANDRA MUNTEANU - PJ SECTOR 2102. COMANESCU PETRE CATALIN - PJ HOREZU103. STOIAN IOAN ANDREI PJ REGHIN104. MARIAN VIRGIL - PJ BAIA MARE105. ANDREEA ROESCU - JUD RAMNICU VALCEA106. DAVID MARICEL - PT ILFOV107. BARAS IULIAN - PJ BOLINTIN VALE108. CURICI SEIA- IASMINA - PJ DETA109. SATMARICI IULIA DIANA - PJ MEDGIDIA110. HARALAMBIE DANIEL - PJ MEDGIDIA111. MANDACHE IONUT - PJ IASI112. ANDREI CRISTI - PJ RACARI113. IOAN FUNDATUREANU - CA PITESTI114. CIRCIUMARU OPRICA FLORIN - PJ SECTOR 2115. EDUARD JILAVU - PJ PASCANI116. RUS LAVINIA - PJ LUGOJ117. MARINEL NICOLAE - PT OLT118. ALEXANDRA DORDEA - DNA119. STEFAN ISPASOIU - DNA120. SORIN CONSTANTINESCU - DNA121. CEPOI MARIAN - PJ NASAUD122. DANIELA CHIZNA - PJ TURNU SEVERIN123. ZLATE NADIA - DNA124. ANTON ANDREEA ALEXANDRA - PJ CONSTANTA125. SIGHETE BRIGITTE - PJ CHISINEU CRIS126. PLIC RAZVAN - PJ CHISINEU CRIS127. ALEXANDRU SOLTAN - DIICOT PLOIESTI128. STANCIU GABRIELA - DNA CONSTANTA129. ABAGIU VASILE - DNA CONSTANTA130. BODEAN ANDREI - DNA CONSTANTA131. BODU CIPRIAN - DNA CONSTANTA132. FLORESCU GABRIELA - PJ BUFTEA133. CIOBANU IONICA DANIEL - PJ CARACAL134. ROBERT SCORTA - PJ PETROSANI135. CRISTINA TAPLIUC - PJ IASI136. TRENCA IONELA VIOLETA - PJ ZALAU137. URSA PAUL IONEL - PT BRASOV138. LILIANA GHIDIU - PT BRASOV139. COSMIN UNGUREANU - PT VALCEA140. CUCIUREANU IULIAN MARIA - PJ BRASOV141. PRICOP ELENA MADALINA - PJ IASI142. SITIAVU GEORGIANA - PT BRAILA143. BENE IOAN - PJ TARGU BUJOR144. BARAN FLORIN - PJ SECTOR 4145. PATRAS ALEXANDRA MARIA - PJ IASI146. ARDELEAN CRISTIAN - DNA147. ANDREI DONCEA - PT ILFOV148. BRADEAN RALUCA CRISTINA - PJ ARAD149. POPESCU MIHAELA ALINA - PT BRASOV150. MOLDOVEANU MIHAI DAN - PJ VANJU MARE151. MACIUC SORIN ILIE - PJ SECTOR 6152. CRACIUN VLAD - PJ SIGHISOARA153. AILIOAEI RAMONA - PJ PASCANI154. CAZACU DIANA - PJ CARACAL155. COCOVEICA IOANA CATALINA - PJ BISTRITA156. MIHOC EMANUEL - PJ SIGHISOARA157. BULAT SERGIU - PJ BRASOV158. SIMION OANA - PJ BRASOV159. LARISA RUSU - PJ BOTOSANI160. SCALETCHI CONSTANTIN - PJ PLOIESTI161. VOINEA GEORGIANA - JUD PLOIESTI162. SAS GEORGE FLORIN - PJ ORADEA163. VLAD ALEXANDRU BENTAN - PJ ORADEA164. FLOREA ALEXANDRU - DIICOT165. STOIAN ELENA DANIELA - JUD CRAIOVA166. ANCA GHEORGHIU - TRIB BUCURESTI167. ALINEL BODNAR - JUD SECTOR 3168. SAVA ALEXANDRA TEONA - PJ HARLAU169. ANGHEL ALEXANDRU BOGDAN - PJ SEGARCEA170. CATALIN MARGINA - PJ BACAU171. SANDU CLAUDIU - PT BRASOV172. UNGUREANU ALIN - PJ DETA173. UNGUREANU IRINA - PJ SIGHISOARA174. TRIFU LUCIAN - PJ CARACAL175. MACESANU MIHAELA - PJ CARACAL176. POPESCU CRISTIAN OVIDIU - PJ CARACAL177. BRADEA DUMITRU VLAD - PJ ORADEA178. ION TEODOR VALENTIN - PJ PITESTI179. TOPLICEANU CONSTANTIN - PJ PITESTI180. TOPLICEANU LORELEI - PJ COSTESTI181. BADAN MIHAI CLAUDIU - PJ SECTOR 4Prezenta scrisoare este sustinuta de urmatorii auditori de justitie:1. CIORNEI DAN2. URSUT CRISISTIAN3. INNANA MELEANCA4. TRICA TATIANA5. JARCA CRISTIAN PAUL6. GEAMBASU DARIA ALEXANDRA7. DUCU GAVRIEL8. ANA MARIA GRIGORE9. TRUFAN ANDREI RADU10. ARDELEAN CRISTINA11. CRISTEA STEFAN GEORGIAN12. DOROFTEI GEORGIANA13. MONA ANTON14. BORDIANU PLESESCU ROXANA ANGELA15. DRAGOTA LARISA PETRUTA16. BOTEANU TEONA GABRIELA17. GRAJDEANU CONSTANTIN18. NECULA MIHAI19. TOMA ANDREEA20. UNGUREANU ALINA NICOLETA21. KOVACS DOMNICA MARIA22. POP ANDREI23. SZILAGYI ROBERT TIBERIU24. JAKAB TIMEA25. DREANA RAZVAN ADRIAN26. MOLDOVAN MARIA LARISA27. BONDAR ELENA TEODORA28. TUDOR FILIP29. BARNUTIU BIANCA SIMONA