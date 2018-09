Manda sustine ca vor fi pusi sub acuzare sefii Jandarmeriei. Procurorul Lazar: Declaratile politicienilor sunt intotdeauna libere si e vizibil ca sunt exagerate

Ziare.

"Am primit acum un mesaj, pe surse, care spune ca, maine (miercuri - n.red.), cei din conducerea Jandarmeriei vor fi pusi sub acuzare sau vor fi facuti suspecti. Inteleg ca Lazar ar fi tipat la cei de la sectia Parchetelor militare ca maine sa se produca chestiunea asta", a spus Claudiu Manda, marti seara, la Antena3.Intrebat despre afirmatiile lui Claudiu Manda, procurorul general Augustin Lazar a precizat, miercuri dimineata, ca declaratile politicienilor sunt intotdeauna libere si este vizibil ca sunt exagerate: "Declaratiile politicienilor sunt libere intotdeauna si e vizibil ca sunt exagerate, nu am nicio intentie sa comentez asemenea declaratii".Intrebat de unde ar avea Manda asemenea informatii, Lazar a replicat: "Intrebati-l pe domnia sa".Procurorul general a facut aceste declaratii miercuri dimineata, la sosirea la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), unde de la ora 9:00 are loc sedinta plenului.Intrebat despre polemicile dintre el si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, Lazar a spus ca el nu polemizeaza cu nimeni: "Eu nu polemizez cu nimeni, prezenta mea aici e la CSM".Seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei, colonelul Catalin Paraschiv, care a cooordonat interventia brigazii in 10 august, a fost audiat saptamana trecuta la Parchetul Militar, declarand ca nu se asteapta sa fie pus sub acuzare. Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan a spus, la audierea din Comisia pentru drepturile omului din Parlament , ca ancheta interna declansata la nivelul Jandarmeriei dupa protestul din 10 august din Piata Victoriei a fost suspendata imediat dupa declansarea cercetarilor de catre Parchetul General.Intrebat in ce masura considera ca interventia jandarmilor a respectat drepturile omului, ministrul de Interne a spus ca nu se poate pronunta atat timp cat la Parchet exista un dosar in acest caz.Numarul plangerilor inregistrate in dosarul violentelor de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei a ajuns la 763.Pe de alta parte, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti au deschis un dosar penal si fac cercetari dupa ce un numar de 169 de jandarmi dintre cei care au participat la protestul din 10 august au reclamat ca au fost agresati fizic si moral.Activitatile de cercetare au fost delegate catre organele de politie din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.