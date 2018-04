Povestea bratarii dacice nr 13: Cum a fost recuperata si ce se intampla cu hotul (Galerie foto)

Foto: Ministerul Public

"Spalarea de artefacte"

Foto: Ministerul Public

"Nu scrie pe moneda ca a fost furata!"

Rechizitoriu pentru un cetatean german

Povestea bratarii

Foto: Ziare.com

Tezaurul lui Zeno Pop

Statul cere banii cheltuiti inapoi

Anchete si condamnari

Ce obiecte au fost aduse in Romania

Aceasta este povestea unei singure piese de tezaur de pe teritoriul Romaniei. Asemeni acesteia, sute de bunuri de patrimoniu ajung ilegal in posesia colectionarilor. Repatrierea lor este un proces de durata si costisitor. Unul dintre intermediarii care vindeau astfel de obiecte de patrimoniu in strainatate a fost trimis in judecata pentru spalare de bani.Un numar de 473 de monede si 18 podoabe dacice din argint, bunuri de patrimoniu de o valoare istorica exceptionala, au fost prezentate astazi de procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. Acestea au fost recuperate din Austria si repatriate in Romania, intr-o ancheta vizand traficul ilicit de bunuri culturale mobile."Aici avem spalarea de bani, spalarea de artefacte. Este un fenomen pe cat de periculos, pe atat de putin cunoscut si cercetat", a explicat Lazar, in sala de conferinte de la Muzeul National de Istorie a Romaniei.Totul incepe in anii 2000, dupa ce mai multi hoti de artefacte au fost prinsi. O parte din acestia au fost prinsi si condamnati, unii chiar sunt in prezent in penitenciar, in executarea pedepsei. Ancheta a continuat cu intermediarii care se ocupa cu spalarea bunurilor furate."Bunurile furate erau introduse in comertul ilicit de bunuri ca fiind bunuri de colectie. Sunt prezentate, de exemplu, ca fiind din colectia unei bunici care a murit. Este un fenomen de reciclare a bunurilor furate si prezentate in vanzari pe la casele de licitatii", a explicat succint Lazar dosarul.Atunci cand sunt prinsi acesti intermediari, ei se apara ca: "Nu scrie pe moneda ca a fost furata!"."Ei bine, noi putem demonstra ca a fost furata. Sunt niste urme de sol pe ea, care sol este dintr-o anume groapa, pentru ca expertii romani sunt in masura sa identifice de pe urma microscopice de sol, care este groapa, din ce sit arheologic. Ceea ce este exceptional. Mai putem demonstra ca a fost batuta cu aceeasi stanta, care a fost folosita si la baterea unor monede care au fost recuperate silor se afla la MNIR, in colectii.Asta in timp ce, cum se numesc in termeni folositi de braconieri si de cei care fac trafic international de bunuri culturale, se afla in vanzare.sunt recuperati si adusi lade baza. Mai exista si alte elemente pe care le au expertii si cu ajutorul lor pot sa-i identifice", a tinut sa precizeze Augustin Lazar.Procurorii din Parchetul General l-au trimis joi in judecata pe cetateanul german Zeno Pop, pentru acuzatia de spalare de bani in forma continuata. Anchetatorii arata ca Pop a dobandit, detinut si transferat prin vanzare numeroase bunuri apartinand patrimoniului cultural national, furate din situri arheologice din Romania.In mod concret, in cursul anului 2006, el ar fi vandut unui colectionar bulgar o bratara multispiralica din aur (in greutate de 933,4 gr., sustrasa din Rezervatia Arheologica din Muntii Orastiei - situl arheologic Sarmizegetusa Regia, dobandita in 2005), obiect avand o origine ilicita pe care l-a prezentat cumparatorului ca apartinand unei colectii private.Bratara plurispiralica din aur a fost restituita autoritatilor judiciare romane la 9 mai 2011, in baza unei despagubiri acordate in conditiile Conventiei UNIDROIT colectionarului de buna credinta care a cooperat cu organele judiciare. Bratara se afla in prezent in custodia Muzeului National de Istorie a Romaniei din Bucuresti si apartine Patrimoniului cultural national, categoria Tezaur.Piesa reprezinta a 13-a bratara recuperata de autoritatile romane (dintr-un total de 15 bratari sustrase in perioada 2000-2001 din siturile arheologice), stabilindu-se ca, similar celor 12 bratari plurispiralice din aur expertizate anterior, locul de provenienta este situl arheologic Sarmizegetusa Regia (capitala Daciei), punctul arheologic Caprareata, apartinand unui tezaur regal ascuns in centrul regatului dac.De asemenea, Pop a dobandit si detinut 18 podoabe dacice de argint, 23 de monede geto-dacice (ce fac parte din cel putin patru tezaure monetare dispersate), un lot de 473 monede de argint romane republicane si dacice, precum si 10 artefacte arheologice din ceramica sau piatra, cunoscand ca provin din comiterea de infractiuni de pe teritoriul Romaniei."Totodata, conform unor facturi datate in perioada 2007-2013, inculpatul Pop Zeno a tranzactionat catre diferite persoane sau societati (din Europa si Statele Unite) peste o mie de monede (Lysimach, Solidi Iustinianians, stateri de aur tip Lysimach, denari romani republicani, o drahma est celtica) ", mai arata procurorii.Ministerul Culturii si Identitatii Nationale s-a constituit parte civila cu suma reprezentand cheltuielile ocazionate de repatrierea bratarii multispiralice din aur, precum si cele conexe.In cadrul operatiunilor de asistenta judiciara internationala, Tribunalul Landului Federal Salzburg a dispus in 2016 instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile aflate in proprietatea inculpatului, pana la concurenta sumei de 200.000 de euro.Furtul si traficarea unor bunuri apartinand patrimoniului cultural national, sustrase din situri arheologice, clasate monument istoric, prin efectuarea de detectii si sapaturi neautorizate in situri arheologice, constituie de 13 ani obiectul mai multor dosare penale.In total, peste 15 cauze au fost instrumentate sau sunt in curs de solutionare pe rolul parchetelor, iar pana in prezent peste 40 de persoane au fost trimise in judecata, 21 fiind condamnate definitiv de catre instantele de judecata.Pana in acest moment, in sapte dosare au fost pronuntate hotarari definitive de condamnare, iar alte trei, in care au fost, de asemenea, recuperate numeroase bunuri de patrimoniu, solutionate de procurori prin rechizitoriu, se afla pe rolul instantelor de judecata.Ca urmare a operatiunilor de recuperare si repatriere a bunurilor de patrimoniu identificate in contextul activitatilor de cercetare penala, realizate inclusiv prin aplicarea conventiei UNIDROIT, patrimoniul cultural national a fost reintregit cu: 13 bratari multispiralice dacice regale din aur (totalizand 12,633 kg de aur), un colier cu pandativi si cercei din aur (provenind din cetatea dacica de la Capalna - monument UNESCO), 1.035 de monede din aur de tip Koson (totalizand 8,7 kg aur), 215 drahme din argint de tip Koson, peste 50 de stateri din aur de tip Lysimachos (circa 0,5 kg), peste 5000 de denari romani din argint (imperiali si republicani), peste 70 de piese de podoaba din argint, doua table din bronz reprezentand legea municipiului Troesmis, statuia reprezentand pe zeul Hercule, precum si alte obiecte de cult, arme si unelte, din antichitate si Evul Mediu.