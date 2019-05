Procesul in care Augustin Lazar a contestat revocarea s-a incheiat. Cel in care cere daune inca se judeca

Ziare.

Procesul in care Augustin Lazar a contestat propunerea de revocare din functie, inaintata de Ministerul Justitiei, s-a incheiat, marti, dupa ce Curtea de Apel Alba Iulia a admis cererea avocatului fostului procuror general de incetare a procesului, motivand ca a incetat calitatea clientului sau, prin pensionare."Admite exceptia lipsei de interes invocata de reclamant si in consecinta: Respinge, ca devenita lipsita de interes, cererea de suspendare a executarii actului administrativ formulata de reclamantul Augustin Lazar, in calitate de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in contradictoriu cu paratii Ministerul Justitiei si ministrul justitiei", se arata in solutia pe scurt, publicata pe portalul instantei.Hotararea Curtii de Apel Alba Iulia nu este definitiva, aceasta putand fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.Potrivit purtatorului de cuvant al Curtii de Apel Alba Iulia, Cosmin Muntean, pe rolul instantei a ramas spre judecare dosarul in care Augustin Lazar solicita daune morale de un leu de la Ministerul Justitiei si publicarea un comunicat in care sa isi ceara scuze pentru raportul privind activitatea sa, pentru care inca nu s-a fixat un termen."Pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia se afla in continuare dosarul 231/57/2019 ce are ca obiect cererea de chemare in judecata formulata prin aparator de catre Augustin Lazar in contradictoriu cu paratii Ministerul Justitiei si ministrul justitiei, prin care reclamantul solicita anularea aceluiasi act administrativ ce a facut obiectul cererii de suspendare din dosarul 580/57/2018 (...) . Prin cererea de chemare in judecata reclamantul solicita de asemenea obligarea Ministerului Justitiei la plata unor daune morale in suma de 1 leu si publicarea pe site-ul Ministerului Justitiei a unui comunicat avand ca obiect scuze publice pentru prejudiciul moral adus prin emiterea raportului", a transmis Cosmin Muntean.Procedura de revocare a lui Augustin Lazar a fost declansata de catre Tudorel Toader in 24 octombrie 2018, iar Augustin Lazar a depus la Curtea de Apel Alba o cerere de suspendare a procedurii de revocare din functie.Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis, la sfarsitul lunii ianuarie, ca procesul prin care procurorul general Augustin Lazar a contestat propunerea de revocare din functie inaintata de Ministrul Justitiei se va judeca la Curtea de Apel din Alba Iulia. Asta dupa ce, in noiembrie 2018, reprezentantul Ministerului Justitiei a cerut ca procesul sa fie judecat la Curtea de Apel Bucuresti, invocand exceptia necompetentei teritoriale, in timp ce avocatul lui Augustin Lazar a cerut ca procesul sa fie judecat in continuare la Curtea de Apel Alba Iulia, invocand faptul ca procurorul general are acolo domiciliul.Ulterior, avocatul lui Augustin Lazar a cerut incetarea procesului, motivand ca a incetat calitatea clientului sau, prin pensionare.