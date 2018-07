Procurorul general face portretul robot al viitorului sef al DNA

Ziare.

"Pana in acest moment vedem ca sunt patru candidati care au experienta considerabila in activitatea Ministerului Public si nu putem spune decat ca cel mai bun sa castige. (...) Este o oferta variata, din cadrul DNA sunt procurori foarte experimentati si cu rezultate considerabile in activitate, dar si procurorul care este din cadrul Parchetului General. Ministrul Justitiei va putea sa aleaga un procuror dintre cei patru, care intr-adevar au cu totii o experienta importanta si nu sunt persoane necunoscute in cadrul Ministerului Public", a spus Lazar.Intrebat, marti dimineata la intrarea in CSM, care e portretul robot al viitorului sef al DNA, Lazar a replicat ca "ar trebui sa fie un profesionist al Ministerului Public, care sa aiba experienta in activitatea institutiei, care sa aiba un proiect cat mai apropriat de acest obiectiv al MP, de a promova actul de urmarire penala de calitate (...) Ministerul Public are un obiectiv prin care vrem sa consolidam increderea in MP si in instititiile Justitiei, mai ales printr-un act de urmarire penala de calitate".Intrebat de ce s-au inscris in cursa doar patru candidati, Lazar a subliniat ca el a incurajat inscrierea colegilor in aceasta procedura de selectie: "Faptul ca 4 colegi dintre cei care sunt reprezentativi pentru activitatea Ministerului Public s-au inscris inseamna ca procurorii au simtul datoriei profesionale dezvoltat".Amintim ca in cursa pentru sefia DNA s-au inscris patru candidati: Marius Iacob - procurorul sef adjunct al DNA ; Florentina Mirica - procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA; Cristian Lazar de la Parchetul General si Elena Grecu, procuror DNA.B.B.