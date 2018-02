Procurorul general Lazar: E o tentativa de stopare a luptei impotriva coruptiei. CSM sa apere sistemul judiciar de atacurile politicienilor

"Dezvaluirile" de la Antena 3 despre DNA

Reactia vine ca urmare a scandalului declansat de familia Cosma si alimentat de unele surse mass-media apropiate PSD-ALDE, in cadrul caruia Liviu Dragnea si Guvernul forteaza demiterea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.Intr-un comunicat de presa al Ministerului Public se precizeaza ca procurorul general "dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei in mod deosebit a Ministerului Public, de persoane aflate in proceduri judiciare in curs, unele condamnate definitiv".Totodata, Augustin Lazar "respinge ferm generalizarea la nivelul intregii activitati a procurorilor a incidentelor procesuale si a cazurilor particulare de magistrati procurori cercetati disciplinar"."Sistemul judiciar are proceduri legale riguroase de verificare a suspiciunilor de abateri disciplinare, inclusiv de genul celor lansate in media", reaminteste sursa citata.In plus, Ministerul Public "prevazute de art. 51 al. 2 si 7 din Legea nr. 303/2004, precum si prin infrangerea principiului constitutional al separatiei puterilor in stat".In acest context, Augustin Lazar "cere"."Procurorul general isi manifesta increderea in capacitatea sistemului judiciar din Romania de a-si indeplini misiunea de infaptuire a justitiei la nivelul standardelor europene. De asemenea, isi manifesta increderea in capacitatea de autoreglare a sistemului judiciar prin identificarea si rezolvarea conform procedurilor legale a tuturor incidentelor procesuale si a cazurilor particulare de abateri disciplinare.Asa cum de altfel retin si", se arata la finalul comunicatului citat.Antena3 a difuzat, duminica seara, inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar vizandu-i pe Sebastian Ghita si Victor Ponta. DNA a reactionat luni dimineata si a aratat ca fostul deputat PSD, Vlad Cosma, inculpat intr-un dosar de trafic de influenta, a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal aflat in curs de urmarire penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal.Intrebat daca in inregistrarile difuzate de Antena3 este vocea lui, procurorul-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea a raspuns ca e posibil. "Posibil sa fie vocea mea, e posibil. Nu stiu sa va spun. Se vor face verificari. Sunt inregistrari prezentate in mod trunchiat. O sa fie efectuate controale. Am solicitat azi Inspectiei Judiciare sa faca verificari pentru ca reputatia noastra e pusa in joc". Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, luni, ca nu va sesiza Inspectia Judiciara privind inregistrarile audio prezentate de Antena3, duminica seara, pentru ca "nu mai este necesar".Totusi, acesta a decis sa isi intrerupa vizita in Japonia si sa vina la sedinta de guvern de joi, la cererea premierului Dancila.C.B.