Procurorul general ne spune cum e furat patrimoniul Romaniei: Filierele sunt mereu aceleasi

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al PICCJ, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, a sustinut conferinta inaugurala a cursului postuniversitar interdisciplinar "Protectia juridica a patrimoniului cultural si natural al Romaniei" cu tema "Apararea patrimoniului cultural prin dreptul penal. Cazul tezaurului dacic", eveniment desfasurat la Casa Ecologiei din Bucuresti.El a dezvoltat, pe larg, aspecte privind fenomenul de "spalare" a bunurilor culturale sustrase, precizand ca acesta poate fi combatut prin investigatii si cooperare judiciara internationala."Filierele pe care circula bunurile sustrase din situri si pana la vanzarile publice sunt cunoscute, fiind mereu aceleasi, intr-o lume mica si specializata. Modus-ul operandi utilizat de 'spalatorii' de bunuri culturale este, de asemenea, cunoscut", a declarat Lazar, citat in comunicat.El a adaugat ca nu este posibila "spalarea perfecta" a bunurilor culturale sustrase.Sursa citata arata ca, pentru marcarea Anului european al patrimoniului cultural 2018 (proclamat de Uniunea Europeana), in contextul celebrarii Centenarului Marii Uniri (1918 - 2018) si cu ocazia Zilei culturii nationale - 15 ianuarie, Universitatea Ecologica din Bucuresti (UEB) a lansat, in colaborare cu Institutul de Cercetari Juridice "Acad. Andrei Radulescu" al Academiei Romane si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cursul postuniversitar interdisciplinar "Protectia juridica a patrimoniului cultural si natural al Romaniei".