Procurorul Lazar se intalneste cu delegatia Comisiei de la Venetia

Ziare.

com

Discutiile au loc incepand cu ora 9:00.In cursul zilei de joi, membrii Comisiei de la Venetia s-au intalnit cu presedintele Klaus Iohannis, cu membrii CSM, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu membri ai comisiei speciale pentru Legile Justitiei."O delegatie a Comisiei de la Venetia va efectua o vizita in Romania, in cadrul actiunilor de pregatire a avizului referitor la recentele amendamente la Codul Penal si la Codul de procedura penala, adoptate de catre Parlamentul Romaniei. Avizul a fost solicitat de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei.Delegatia va purta discutii cu presedintele Romaniei, ministrul Justitiei, reprezentanti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului General, Directiei Nationala Anticoruptie (DNA), Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), Consiliului Superior al Magistraturii, Parlamentului, inclusiv ai Comisie speciale pentru Legile Justitiei, asociatii de judecatori si procurori si organizatii ale societatii civile", se arata in anuntul publicat, miercuri, pe site-ul Comisiei de la Venetia.Iata Ce a vorbit Iohannis cu expertii Comisiei de la Venetia