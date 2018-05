Procurorul general: Si noi ne ingrozim cand aflam ca se ia mita asa cum ai respira

Ziare.

"Ceea ce putem observa este succesiunea exasperanta a actelor de luare de mita. Si noi ne ingrozim cand aflam ca intr-un dosar sau altul cu milioanele sau cu zecile de milioane s-a luat mita asa cum ai respira. Dar cum se ia mita? Nu oricum, ci intr-o maniera sistematica, ceea ce ne spune ceva", a afirmat Lazar la o dezbatere cu tema "Coruptia in sistemul public de sanatate - analiza cauzelor DNA solutionate de instanta prin hotarari de condamnare ramase definitive in perioada 2015 -2017".El a spus ca este un studiu foarte relevant si interesant nu doar pentru procurori, ci si pentru societate, deoarece in acest proces de implementare a Strategiei Nationale Anticoruptie trebuie sa se vada care sunt rezultatele actiunii organelor de aplicare legii."Trebuie sa vedem in oglinda, un domeniu important al societatii, sistemul public de sanatate. (...) Sa vedem ce ne arata el, ce vedem noi acolo in oglinda sintetic exprimat. In esenta, ar trebui sa vedem portretul robot al indivizilor care comit astfel de fapte si ar trebui sa vedem matricea culturala care este transmisa - dupa cate se pare - din generatie in generatie. Nu ma simt in largul meu cand spun lucrul acesta pentru ca mereu am afirmat: coruptia nu este un fenomen si nicio alta infractiune nu este un fenomen specific romanesc", a sustinut Lazar.El a subliniat ca romanii nu au brevetat nimic nou in materia infractionala."Dar cu totii am sperat, gandind, ca numai unii, poate, sunt purtatorii acestui viciu, al acestei matrici subculturale care este coruptia. Dar nu e chiar asa. Multi am sperat ca este un obicei vechi si pe masura ce vom merge, vom pasi inainte spre Europa, nu va mai fi coruptie si ca tanara generatie va intelege, va fi mai ancorata in realitate, tinerilor manageri (...) le va repugna idee de a lua mita. Ne-am inselat.Cine este autorul acestor fapte? Cum arata portretul robot al unui asemenea autor? Este important sa ne gandim cu totii si sa incercam pe cat posibil sa eliminam un asemenea portret robot si o asemenea conduita infractionala din mediile societatii romanesti", a mai mentionat procurorul general.