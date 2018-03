Procurorul general spune ca anul acesta va fi gata dosarul Revolutiei

Ziare.

In dosarul Revolutiei, lucreaza peste 5 procurori si 10 politisti.Intr-un interviu acordat Europa FM , el a mai spus ca din cauza noilor conditii de pensionare, incluse in Legile Justitiei, instantele si parchetele din tara vor ramane fara judecatori si procurori.El a explicat ca daca noile Legi ale Justitiei intra in vigoare, o treime din magistrati ar iesi din sistem, pentru ca se incadreaza in conditii.Procurorul general a amintit de infiintarea unei sectii care sa ancheteze magistratii, despre care spune ca nu isi are rostul, din moment ce anult trecut doar 6 magistrati au fost anchetati.De asemenea, Lazar a mai declarat pentru Europa FM ca dintre infractiunile savarsite anul trecut in tara, o treime au fost incalcari ale Codului Rutier.