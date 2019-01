Schimb de replici intre Augustin Lazar si o jurnalista de la Antena3: Faceti presiune politica asupra procurorului

Ziare.

com

Lazar a acuzat ca postul de televiziune face "campanie de presa impotriva Ministerului Public"."Se face o presiune politica asupra procurorului general sa isi dea demisia, in contextul in care Ministerul Public isi desfasoara activitatea la standarde constitutionale.Am observat ca faceti o campanie de presa impotriva Ministerului Public. Dumneavoastra ar trebui sa fiti ingrijorati de valul de violenta si problemele privind siguranta cetateanului, nu sa atacati seara de seara institutiile judiciare", a fost replica procurorului general.Magistratul a mai declarat, joi, referitor la efectele pe care le va avea decizia CCR de a declara neconstitutionale protocoalele SRI-Parchet, ca este optimist ca actele de urmarire penala vor fi in continuare considerate legale.Amintim ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat in luna octombrie procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar