Ce spune Augustin Lazar dupa vizita lui Toader: N-a avut curaj sa vorbeasca cu mine. Nu poate veni sa starneasca intrigi intr-o institutie!

"A venit sa starneasca intrigi"

"A esuat in procedurile ilegale pe care le-a facut"

Ziare.

com

In plus, la plecare, Toader a anuntat ca a demarat procedura pentru numirea unui nou procuror general. Potrivit lui Augustin Lazar, Elena Iordache are probleme de reprezentativitate pentru a conduce APR, dupa indepartarea fostului lider al asociatiei, procurorul Bogdan Gabor."Procurorul general nu mananca oameni", "Nu a avut curaj sa vorbeasca cu mine", "Eu am primit in birou pe oricine a venit la Parchetul General", "institutiile trebuie sa coopereze loial", "a venit tiptil aici si nu a avut curajul sa ia legatura cu procurorul general", a reactionat Lazar."Ministrul Justitiei nu poate veni sa starneasca intrigi intr-o institutie. El trebuia sa vina in aceasta institutie si sa ia legatura cu conducatorul institutiei, nu sa vina tiptil, tiptil la un procuror", a acuzat Lazar.Acesta a explicat ca Elena Iordahe are o problema de reprezantivitate in cadrul APR."Acel procuror trebuie sa-si clarifice problema de legitimitate, de reprezentativitate. Asta se face printr-o adunare, nu printr-o combinatie obscura. Acum ne dam seama clar ca informatia zilei era ca Sectia pentru procurori din CSM a convocat adunarile generale ale procurorilor din intreaga tara . Atunci, era nevoie de o alta actiune care sa acopere acesta informatie. CSM este garantul independentei Justitiei", a subliniat procurorul general.Lazar a criticat si faptul ca Toader a anuntat la Parchetul General ca demareaza procedura pentru numirea unui nou procuror general: anuntul trebuia facut la Ministerul Justitiei."Domnul ministru tocmai a recunoscut ca a esuat in procedurile ilegale pe care le-a facut. El tocmai a recunoscut ca trebuia, in mod legal, sa inceapa procedura de numire a unui nou procuror. In acest moment nu exista o procedura legala, o procedura serioasa", a mai declarat Augustin Lazar."Informatia zilei nu era ca ministrul Justitiei a venit tiptil, nu, nu a avut curajul sa ia legatura cu procurorul general. Informatia era ca magistratii din tara au fost convocati sa-si dea cu parerea cu privire la un act normativ suspect de neconstitutionalitate.OUG va bloca activitatea Ministerului Public, spre bucuria unora", a conchis Lazar.