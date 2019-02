De ce Inalta Curte i-a dat dreptate lui Augustin Lazar in disputa cu Tudorel Toader

Du-te-vino cu dosarul

Motivarea Inaltei Curti

Astfel ar putea fi rezumata motivarea sentintei prin care Inalta Curte a stabilit ca procesul in care procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, solicita suspendarea procedurii de revocare din functie sa se judece la Curtea de Apel Alba Iulia. Inalta Curte a explicat ca in astfel de cazuri exista deja o jurisprudenta.Pe de alta parte, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustinea ca acest dosar ar trebui judecat la Curtea de Apel Bucuresti. "Nu am evaluat persoana fizica, am evaluat procurorul general", a explicat doct Toader. S-a inselat.Dupa cum am aratat, Inalta Curte nu a fost de acord cu opinia lui Tudorel Toader si i-a dat dreptate lui Augustin Lazar.Reamintim ca procesul a fost deschis initial la Curtea de Apel Alba Iulia, dar instanta a declinat cazul la Curtea de Apel Bucuresti.A fost un moment in care Toader s-a aratat plin de ironii la adresa lui Lazar. "", scria pe Facebook Tudorel Toader.Ulterior, si Curtea de Apel Bucuresti a sustinut ca in acest caz competenta apartine Curtii de Apel Alba Iulia si a cerut Inaltei Curti sa stabileasca cine are practic jurisdictie.Inalta Curte a stabilit definitiv ca acest caz sa se judece la Alba Iulia.Inalta Curte a aratat ca nu trebuie confundata persoana fizica Augustin Lazar cu institutia prcurorului general al Romaniei."Prin urmare, Inalta Curte retine ca,", explica magistratii.De altfel, arata Inalta Curte, in jurisprudenta constanta a instantei supreme actele de revocare a judecatorilor sau procurorilor din functiile de conducere au fost tratate ca fiind acte ce privesc cariera profesionala, ca atribut al persoanei fizice, competenta materiala a instantei de judecata fiind stabilita cu luarea in considerare a acestui aspect esential."Faptul ca procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie are anumite competente specifice (spre exemplu, aceea de ordonator principal de credite sau de exercitare a controlului asupra tuturor parchetelor, conform art.70, 72 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara)", motiveaza Inalta Curte.In aceste conditii, Inalta Curte a retinut, sub aspectul competentei teritoriale a instantei de judecata, dispozitiile articolului din Codul de Procedura Civila care stipuleaza ca "Reclamantul persoana fizica (...) se adreseaza exclusiv instantei de la domiciliul (...) sau".