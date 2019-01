Inalta Curte ii da dreptate lui Lazar in disputa cu Toader: Suspendarea revocarii se va judeca la Alba Iulia

Ironiile ministrului Toader

Reamintim ca procesul a fost deschis initial la Curtea de Apel Alba Iulia, dar instanta a declinat cazul la Curtea de Apel Bucuresti. Ulterior, si Curtea de Apel Bucuresti a sustinut ca in acest caz competenta apartine Curtii de Apel Alba Iulia si a cerut Inaltei Curti sa stabileasca cine are practic jurisdictie.Dupa cum am aratat, Inalta Curte a stabilit ca acest caz sa se judece la Alba Iulia, potrivit Cluj Just. Tudorel Toader il criticase in mai multe randuri pe Augustin Lazar pentru faptul ca a deschis proces la Alba Iulia si l-a acuzat ca vrea sa traga de timp."Aici pot spune multe, va dati seama, dar ma rezum la putine. Eu nu am evaluat persoana fizica, am evaluat procurorul general. Cred ca e limpede pentru toata lumea. Tot limpede este si faptul ca, procedural, foloseste tertipurile si posibilitatile legii de a trage de timp cu speranta finalizarii mandatului, cred in 19 aprilie la anul.Dovada: faptul ca s-a dus la Alba Iulia, acasa unde locuieste persoana fizica si nu s-a dus la instanta administrativa, de control administrativ din Bucuresti, unde-si are sediul persoana juridica pe al carei conducator l-am evaluat", declara Tudorel Toader, la mijlocul lunii decembrie 2018.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, pe 19 noiembrie, ca demersul in instanta facut de seful Ministerului Public nu este de competenta Sectiei de contencios administrativ.Toader sustine ca nu este un act care sa fi avut efecte juridice si ca nu vrea revocarea "pe persoana fizica" a procurorului general."Eu, personal, mi-am exprimat rezerve, le voi exprima si aici. Judecatorul va decide. Competenta, cum de s-a dus la Alba Iulia, ca procurorul general nu a sesizat pe persoana fizica, o fi avand domiciliul acolo sau nu a sesizat ca procuror, raportul eu nu l-am facut impotriva procurorului general, ca altfel nu eram interesat.Impotriva procurorului general competenta e de ordine publica, vom vedea daca instanta isi mentine sau nu aceasta competenta de jurisdictie in contencios administrativ", a afirmat Tudorel Toader.