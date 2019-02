Lazar cere abrogarea totala a OUG 7: Decizia a fost luata mai in spate, cum ne-am obisnuit. Ministrul doar a pus in practica

Ziare.

com

"Eu nu am fost la Guvern, fiindca eu nu aveam ce cauta acolo. Am fost invitat de sefa de cabinet a doamnei premier. I-am raspuns politicos ca nu am de ce sa merg la Guvern, ca nu avem ce negocia. Adica noi sa dam acolo impresia unei consultari? Aceasta consultare trebuia sa fie inainte de a emite ordonanta de urgenta, care este clar neconstitutionala. Am transmis o scrisoare cu multumiri pentru invitatie si am atasat observatiile de neconstitutionalitate prezentate Avocatului Poporului in aceeasi zi", a spus Lazar, intr-un interviu la Realitatea TV.Intrebat despre concesiile anuntate de Guvern, Lazar a spus ca acestea sunt "praf in ochi", iar discutiile sunt bune, dar dupa abrogarea OUG 7."Unul dintre liderii magistratilor a folosit o formula foarte scurta si plastica pentru a ilustra ceea ce a rezultat din aceste discutii. Expresia a fost 'praf in ochi'. A fost praf in ochi. Adica s-a aratat o posibila disponibilitate la dialog post factum. La ce ajuta? Magistratii sunt oameni inteligenti, nu pot fi dusi cu lucruri de-astea. Adica ei vad nelegalitatea, asteapta sa fie consultati inainte, vad opacitatea la discutii de doi ani de zile. Aceste discutii ar fi foarte bune dupa abrogarea ordonantei", a afirmat procurorul general.Augustin Lazar a criticat prevederea din ordonanta care restrange la 45 de zile durata ocuparii unui post de procuror prin delegare, sustinand ca nu poti bloca activitatea antitero de la DIICOT pentru ca asa a vrut un politician."Vii si incalci stabilitatea cadrului normativ al Romaniei, pentru ca lipsesti CSM, de exemplu, de dreptul de a delega. Pai institutia delegarii este o institutie de dreptul muncii, care se foloseste in toate domeniile. Daca ai nevoie de un post sa-l ocupi rapid, pentru ca institutia sa poata functiona, trebuie sa ocupi prin delegare acel post, dupa care deschizi procedura, care poate continua, poate fi contestata in instanta.Dar, oamenii competenti care au expertiza in domeniu trebuie sa ocupe acel post. Pot sa va dau un exemplu. DIICOT are o sectie antitero. Imaginati-va ca procurorului care este detasat la sectia antitero a DIICOT in 45 de zile, conform ordonantei, ii inceteaza delegarea. Pai", a subliniat Lazar.In opinia procurorului general, decizia de adoptare a OUG 7 a fost luata de "cineva din spate", care nu este jurist.si in alte situatii.Si atunci,pentru a fi la nivel de competenta, pentru a satisface evaluarile in cadrul Guvernului. Un jurist al Romaniei, cu experienta, inclusiv de judecator la Curtea Constitutionala, nu poate sa nu vada lucrurile pe care le vad majoritatea magistratilor", a adaugat Lazar.