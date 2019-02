Lazar ii cere oficial lui Ciorbea sa sesizeze CCR pe OUG lui Toader

Ziare.

com

"In ziua de 25 februarie 2019, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar a solicitat Avocatului Poporului sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a O.U.G. nr. 7/2019, prin care au fost modificate legile justitiei.Solicitarea anterior mentionata a fost transmisa, pentru informare, Presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii si Prim-ministrului Romaniei", anunta Ministerul Public prin intermediul unui comunicat remis luni Ziare.com.Avocatul Poporului este singura instituie care poate ataca la CCR ordonantele de urgenta.Tocmai pentru a-l indupleca sa faca asta, reprezentantii USR si PLUS s-au dus joia trecuta la Victor Ciorbea.Acesta a precizat dupa intalniri ca nu a decis inca daca va sesiza sau nu CCR cu privire la noua ordonanta de urgenta pe Justitie si le-a spus jurnalistilor sa aiba "putintica rabdare"."In opinia publica s-a lansat si aceasta dezbatere ca ar putea fi vorba de un conflict juridic de natura constitutionala, moment in care nu e de competenta noastra. Facem analiza, am dat drumul la analiza. Si Dumnezeu a facut lumea in 6 zile si in a 7-a s-a odihnit. Aveti putintica rabdare", a spus Victor Ciorbea.Citeste mai multe declaratii facute de Victor Ciorbea, intrebat cat mai analizeaza ordonanta lui Toader: Si Dumnezeu a facut lumea in 6 zile si a saptea s-a odihnit! Procurorul general a anuntat inca de vineri ca Ministerul Public analizeaza dispozitiile legale suspecte de neconstitutionalitate in ordonanta pe Legile Justitiei , iar luni va face demersurile pentru sesizarea Curtii Constitutionale."Va fi o blocare a sistemului Justitiei, in primul rand o blocare a Ministerului Public, fiindca iata care este cea mai delicata dintre dispozitiile care au venit, dispozitia legala care permitea delegarea in toate functiile de conducere in care numirea se face de presedintele Romaniei a fost eliminata sa nu se mai poate face niciun fel de delegare pe aceste functii de conducere, or delegarea era menita tocmai pentru a genera solutii rapide in situatii de urgenta. (...) Va fi o blocare.Sa vedem, daca nu functioneaza institutia, cum vor putea fi instrumentate dosarele. Cine va explica de ce s-a prescris o anumita fapta intr-un anumit dosar, daca dosarele nu sunt instrumentate si institutia Ministerului Public nu functioneaza?", a afirmat Lazar.B.B.