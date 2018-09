Aurel Vainer, despre postarea lui Valcov: Klaus Iohannis este exact opusul unui om cu convingeri naziste

Ziare.

"Am citit cu stupefactie si consternare pe internet un recent comentariu ilustrat grafic al domnului Darius Valcov, Consilier al Prim Ministrului Romaniei. In nume propriu si al evreilor din Romania, afirmam ca nu putem concepe ca Presedintelui ales al tarii noastre de o mare majoritate a populatiei cu drept de vot din tara si strainatate, Excelentei Sale domnului Klaus Werner Ioannis, sa i se atribuie chipul lui Adolf Hitler, ucigasul a milioane de evrei in Holocaust", a declarat Aurel Vainer, presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania.El a tinut sa-i transmita lui Darius Valcov ca presedintele Klaus Iohannis a fost fost ales perfect democratic, in mod liber, sistem legitim reinstaurat in Romania dupa 1989."Prin faptele si pozitia pe care le-a avut atat inainte cat si dupa a deveni Presedinte, domnul Ioahnnis a dovedit inalte calitati morale si politice, actionand cu perseverenta pentru ca Romania sa fie cu adevarat membru deplin al UE si NATO. In dese ocazii, am constatat preocuparea reala a domnului Iohannis pentru combaterea antisemitismului si a xenofobiei, acesta exprimand in mod ferm atitudinea de aparator al memoriei victimelor Holocaustului.Avand in vedere considerentele de mai sus si pentru alte fapte de o tinuta civica ireprosabila manifestate, Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania a acordat domnului Iohannis, cautator de intelegere si prietenie intre componentele poporului roman, Medalia de Onoare 'Prieten al Comunitatilor Evreiesti din Romania'. Exprimam un protest sever fata de cele inscrise atat de grav si de neadevarat de catre domnul Darius Valcov pe pagina domniei sale de Facebook", a adaugat Vainer.El a mai precizat ca Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania "a avut si are relatii de lucru exceptionale" cu Forumul Democrat al Germanilor din Romania, care pot fi un exemplu de "buna pace si intelegere" si in Grupul Parlamentar al Minoritatilor Nationale, unde impreuna cu deputat Ovidiu Gant a fost construit un "parteneriat solid, bazat pe respect reciproc si amicitie"."Nu putem accepta nicicum actul nepermis de comparare intre domnul Presedinte Klaus Werner Iohannis si unul dintre cei mai mari criminali din istoria omenirii. Subliniem ca, in ceea ce ne priveste, domnul Iohannis este exact opusul unui om cu convingeri naziste, antisemite sau xenofobe", conchide Aurel Vainer.Amintim ca Darius Valcov a avut duminica doua postari controversate. In prima a publicat fisa medicala a unui cetatean roman, participant la protestele #rezist, folosind diagnosticul pentru a-i adresa apelative precum "nebunul", "sandilau". Secretul medical este protejat de legea 46/2003, precum si de Constitutie.Intr-un mesaj ulterior acelasi Darius Valcov se plangea ca prima postre i-a fost stearsa si a atasat un clip video cu imagini care sugereaza ca #rezist si Forumul Democrat al Germanilor din Romania sunt organizatii naziste. In montaj apare si o fotografie cu presedintele Iohannis, pe care il aseamana cu Hitler.