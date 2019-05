PNTCD cere chiar pe Facebook ca ....Facebook sa fie interzis in Romania

Ziare.

Ba chiar cere ca premierul Viorica Dancila sa faca acest lucru.Interesant este ca protestul acesta fata de reteaua sociala are loc tocmai pe Facebook. Astfel pe pagina de Facebook a PNTCD se acuza ca "mai multi taranisti au fost blocati pentru ca au dat share unor mesaje politice ale lui Aurelian Pavelescu".In aceste conditii, reprezentantii PNTCD cer premierului Viorica Dancila sa interzica reteaua sociala, ba chiar vor si comisie de ancheta."Solicitam Guvernului Dancila sa ia masuri pentru blocarea accesului la Facebook in Romania iar parlamentului sa faca o comisie de ancheta. Zuckerberg sa vina in Romania sa dea explicatii. Facebook castiga multi bani de pe urma utilizatorilor romani, dar nu acorda nici o atentie pietei din Romania. Consideram acest comportament al companiei in cauza ca fiind inacceptabil", se transmite pe Facebook PNTCD - Partidul National Taranesc Crestin Democrat A.G.