Suzuki isi extinde gama de modele hibrid: Vitara, SX4 S-Cross si Swift Sport trec pe sistemul 48V Self-Charging

Noul sistem hibrid va fi introdus pe modelele Vitara, SX4 S-Cross si Swift Sport, si promite emisii de CO2 cu 20% mai mici, mai mult cuplu motor si un consum (calculat la standardele WLTP) cu 15% mai bun. Aceste modele vor inlocui versiunile actuale care folosesc motorul 1.4 Boosterjet (K14C) cu transmisie manuala.Cu principii de functionare similare cu sistemul de 12V Hybrid SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) - cu care Suzuki a deschis calea hibridizarii in 2016 si care s-a regasit pe modelele Ignis si Swift cu transmisie manuala - noul ansamblu propulsor hibrid de 48V isi pastreaza calitatea de a fi usor, toate componentelor sale cantarind mai putin de 15 kilograme.Noul - si mai puternicul - sistem hibrid Suzuki SHVS este alcatuit dintr-un acumulator litiu-ion de 48V, un demaror-generator integrat (cunoscut ca ISG) si un convertizor 48V-12V (DC/DC) pentru a alimenta componentele care necesita o tensiune mai mica: luminile, sistemul audio sau cel de climatizare.ISG functioneaza atat ca generator cat si ca demaror, este conectat la motor printr-o curea si asista unitatea termica la demaraje, pentru mai mult cuplu motor: 235 Nm disponibili de la 2.000 rot/min.Bateria Li-ion, compacta si de inalta performanta, stocheaza energie electrica recuperata din decelerari si franari si incorporeaza un sistem Start-Stop operat de ISG. Aceasta baterie, alaturi de convertizorul DC/DC, este localizata sub scaunele din fata, pentru o mai buna distributie a maselor pe punti.Un alt beneficiu al noului sistem hibrid de 48V este introducerea unui relanti asistat electric atunci cand ambreiajul nu este apasat, iar turatia motorului este de circa 1.000 rot/min.Aceasta functie inlocuieste, practic, injectia de combustibil cu puterea electrica in vederea sustinerii relantiului motorului atunci cand automobilul stationeaza, sau pana la viteze de 16 km/h.Mai multe detalii, dar si o lista completa de specificatii privind noile modele hibrid vor fi anuntate la inceputul lunii martie 2020.Noua gama de modele Suzuki hibrid beneficieaza de garantia extinsa Suzuki 3+7* ani / 200.000 km (*pentru motor, transmisie, turbo si sistem hibrid).Astfel, producatorul nipon este primul brand auto care incepand cu martie 2020, comercializeaza doar modele hibrid 12V si 48V.In 2019 s-au inmatriculat cu 25% mai multe modele din gama producatorului nipon, Suzuki atingand o cota de 3,1%Conform datelor DRPCIV anul trecut, numarul total de vehicule Suzuki inmatriculate in Romania a fost de 4.960 unitati, ceea ce inseamna o crestere de 25% comparativ cu 2018, an in care au fost inmatriculate 3.984 de modele Suzuki.Suzuki Vitara este modelul cu cea mai mare pondere in cifra totala de inmatriculari cu un total de 2.686 unitati comercializate pe parcursul intregului an.In topul vanzarilor se afla si modelele S-Cross cu un total de 1.293 unitati comercializate si Ignis cu un total de 458 de unitati vandute.Suzuki Romania comercializeaza o gama extinsa de autoturisme si motociclete. Dealerii autorizati Suzuki ofera servicii Sales, Service & Spare Parts in toate cele 30 de locatii din tara.