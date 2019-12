Zece echipamente utile si necesare pentru un service auto

Ziare.

Fiecare service auto are nevoie de o serie de echipamente versatile, calitative si rezistente pentru tot felul de operatiuni. Trebuie sa te asiguri ca ai tot ce iti trebuie pentru a rezolva orice problema a autovehiculelor, asa ca iata lista cu echipamentele necesare pentru orice service auto:Una dintre cele mai importante achizitii. Vei putea onora multe joburi cu o astfel de platforma precum, schimbarea rotilor a uleiului, reparatia suspensiilor sau a directiei, etc. Totusi ai mare grija la capacitatea pe care o poate ridica si la spatiul de care dispui.Pentru autovehiculele uzuale un elevator cu doua coloane , de 3.5 tone este ideal, insa daca planuiesti sa peiei comenzi si pentru alt tip de autovehicule ar trebui sa ai o platforma mai performanta sau de ce nu doua elevatoare diferite.Ce mecanic este acela fara o trusa completa, mai ales cand este vorba despre reparatii generale, uzuale. Cu siguranta vei avea nevoie de diferite tipuri de chei, clesti, ciocane, surubelnite, trusa de montat/demontat rulmenti etc.Dupa cum ii spune si numele aceasta masina te va ajuta sa montezi, echilibrezi si sa demontezi anvelopele. Pentru lucrarile la masinile cu jenti late si talon ingust, alege o masina cu sisteme auxiliare.Cu ajutorul acestui echipament poti regla foarte usor unghiurile rotilor. In plus acesta ajuta la evitarea uzarii pieselor de directie si a anvelopelor.Testerele pentru motor sunt de doua feluri: universale sau OEM. Exista avantaje si dezavantaje pentru ambele tipuri de testere. Cele universale stocheaza datele intr-un mod impresionant, insa s-ar putea sa apara probleme de comunicare intre tester si unele sistemele ale anumitor masini. Sistemul de tester OEM poate sa comunice cu orice tip de masina insa vei avea nevoie de unul pentru fiecare marca.Verifica si repara orice sistem de climatizare cu un astfel de echipament. Ai grija totusi la nevoile mecanicilor, echipamentele pot fi manuale sau automate.Foarte important si util pentru urmatoarele:- Verificarea presiunii rotilor- Curatarea cilindrilor motoarelor- Desfacerea prozoanelor la rotiO baie de spalare cu recirculare este ceea ce ai nevoie pentru a te refolosi de piesele si uneltele tale pentru un tip cat mai lung.Pentru aproape orice tip de masina Euro de pe piata te poti folosi de aceasta trusa atunci cand vine vorba despre scoaterea filtrului de ulei.Aceastra trusa este extrem de utila atunci cand este nevoie sa indepartezi caroseria. De aceasta te vei folosi, plus un cilindru pneumatic. Sa nu uitam ca rugina de pe caroserie se poate indeparta perfect cu un pistol de sablat.Acestea sunt elementele necesare pentru orice service care se respecta.