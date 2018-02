RAR: Soferii prinsi fara ITP valabil nu risca sa ajunga la inchisoare

Ziare.

"Registrul Auto Roman respinge informatiile difuzate recent in mass-media potrivit carora RAR si DRPCIV ar dori sa introduca o prevedere legala, prin care posesorii de autovehicule care au ITP suspendata sau expirata, respectiv inmatricularea suspendata, sa fie pasibili de inchisoare prin intocmirea unui dosar penal.RAR precizeaza ca nu a avut niciodata si nici nu are in vedere o astfel de initiativa, deoarece normele legale in vigoare prevad clar ca abaterea mentionata mai sus reprezinta contraventie sanctionata doar prin amenda (ca sanctiune principala) si puncte de penalizare (ca masura complementara).Asadar, spre exemplu, in cazul in care un autovehicul este oprit de politie in trafic si se constata ca are ITP expirata, pe langa sanctiunea principala si cea complementara, se dispune si retinerea certificatului de inmatriculare, fapt ce va atrage dupa sine, incepand cu 20 mai 2018, si suspendarea inmatricularii, fara consecinte de natura penala", se arata intr-un comunicat al RAR.Potrivit RAR, odata ce posesorul autovehiculului se prezinta la statiile ITP autorizate si obtine ITP valabil, se ridica automat si suspendarea dispusa asupra inmatricularii.