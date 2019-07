Bolt introduce plata cash

Ziare.

com

Pentru a plati in numerar, pasagerii trebuie sa deschida aplicatia si sa selecteze optiunea "Numerar" din sectiunea "Plati". Dupa cursa, ei pot plati cash si vor primi rest de la sofer, daca este cazul. Vor primi factura pe email, exact ca in cazul curselor platite cu cardul, transmit reprezentantii Bolt intr-un comunicat remis luni"La Bolt, credem in libertatea de a alege cea mai convenabila metoda de plata. Este foarte simplu sa iti introduci datele cardului in aplicatie si sa calatoresti fara cash, insa daca pasagerii prefera sa plateasca in numerar, ar trebui sa aiba aceasta optiune", a declarat David Mika, Regional Manager CEE in cadrul Bolt.Plata numerar va fi valabila in toate orasele din Romania in care opereaza Bolt, adica Bucuresti, Cluj-Napoca si Timisoara.La Uber, concurentul Bolt, acest serviciu a fost introdus inca din septembrie 2017.A.G.