Bolt (Taxify) lanseaza un serviciu special pentru companii

"Un numar tot mai mare de curse Bolt au loc in scopuri de afaceri, indiferent ca vorbim despre mersul la serviciu sau despre graba de a ajunge la intalniri cu clientii sau la aeroport. Cele mai multe companii inca solicita facturi de la angajatii lor pentru a putea rambursa costul calatoriei. Bolt pentru Business ajuta companiile sa economiseasca timp si bani cu raportarea cheltuielilor individuale si documentele aferente.In loc ca angajatii sa adune si sa raporteze individual facturile pentru calatoriile facute prin intermediul firmelor de transport la comanda, clientii Bolt pentru Business vor avea toate informatiile despre cursele in interes de serviciu ale angajatilor lor pastrate intr-un singur loc, fara niciun efort suplimentar. Plata calatoriilor este, de asemenea, mult mai usoara: in loc sa rambursezi banii fiecarui salariat, platesti o data pe luna prin intermediul unui card bancar al companiei sau prin transfer bancar", a declarat Rando Rannus, general manager Bolt pentru Business.Conform unui comunicat remis, pe noul website Bolt pentru Business, administratorii de cont pot seta reguli, pentru a controla cine si cand poate face calatorii in scop de afaceri, ceea ce faciliteaza planificarea si asigura o imagine de ansamblu asupra costurilor de transport ale companiei.Astfel, platforma le permite administratorilor de cont sa stabileasca si sa personalizeze cotele de cheltuieli si numarul de curse care pot fi facute de angajati. De asemenea, acestora li se poate cere raportarea scopului calatoriei inainte de inceperea cursei. Platforma poate fi utilizata in egala masura pe desktop si pe telefonul mobil.Noua plafortma Bolt pentru Business este o aplicatie disponibila in peste 25 de piete din Europa si Africa, inclusiv in Romania.Companiile se pot inregistra pe www.business.bolt.eu. A.G.