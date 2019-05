Ce se intampla daca circulam vara cu anvelopele de iarna?

Ziare.

Majoritatea soferilor ar raspunde ca nimic, deoarece sunt multi cei care pastreaza setul obligatoriu prin lege, adica setul de iarna, ca sa circule tot anul.In realitate, legislatia ar trebui schimbata si pe timp de vara, daca unicul scop este siguranta rutiera. Mai precis, ar trebui sa fim obligati de lege sa avem vehiculele "incaltate" cu pneuri de vara atunci cand circulam in anotimpul cald.Singurul motiv pentru care anvelopele de vara nu sunt obligatorii este ca lipseste factorul decisiv: in cazul iernii este carosabilul acoperit de gheata, zapada sau polei, dar vara ce putem sa luam in calcul?Si cum legea nu ne obliga sa avem anvelope de vara cand afara este cald, trebuie sa stim cauzele care fac din anvelopele de iarna folosite vara un real pericol. Din capul locului trebuie stiut ca pneurile de vara si cele de iarna sunt construite din materiale total diferite.La baza avem cauciucul natural, insa compusii care transforma cauciucul in anvelopa auto sunt diferiti. O anvelopa de vara are niste trasaturi diferite fata de una de iarna, prin urmare materialul este altul.De exemplu, anvelopele de vara sunt construite din materiale care se intaresc la temperaturi joase si devin mai moi cand este cald. In schimb, pneurile de iarna devin mai moi cand este frig si mai rigide cand este cald. Iar asta duce mereu la scaderea aderentei si puterii de franare, daca le folosim in anotimpul gresit.Pe langa materialul care este optimizat sa ofere performante bune pentru fiecare sezon in parte, mai este si profilul anvelopei. O anvelopa de iarna are profil format din blocuri mari si distantate, gandite sa obtina aderenta pe suprafate acoperite de polei, zapada si gheata. Practic, zapada intra intre acele blocuri si contribuie la lipirea anvelopei de carosabil.Anvelopa de vara are profilul diferit, gandit pentru asfalt uscat si ploaie, evacueaza apa mai bine, iar blocurile sunt apropiate si ofera o franare mult mai buna pe asfalt uscat."Multi soferi au impresia ca anvelopele de iarna, mai 'carnoase', ofera o aderenta mai buna vara pe asfalt uscat. Ceea ce este total gresit. Pentru ca suprafata de rulare este formata din blocuri distantate care, in momentul franarii, se misca si se balanseaza destul de mult.Anvelopele de vara au blocuri care se autoblocheaza si ofera o franare mult mai buna cand asfaltul este curat", spun specialistii de la www.PieseAuto.ro Pe langa materialul din care sunt produse si suprafata de rulare diferita, anvelopele de iarna si de vara mai au cateva diferente. De exemplu, anvelopele de vara de calitate sunt mai sigure pe carosabil acoperit cu apa, atunci cand ploua abundent. Au santuri special gandite pentru evacuarea apei la viteze mari si riscul de acvaplanare scade.Daca circulam cu anvelopele de iarna cand afara sunt 30 de grade, mai ales pe autostrada, la drum intins si la viteze mari, suprafata anvelopei ajunge sa aiba o temperatura inalta, ceea ce o rigidizeaza, nefiind fabricata sa fie utilizata la asemenea temperaturi.Rigidizarea suprafetei de rulare va reduce performanta aderentei in caz de franare violenta. La aceasta se adauga si tentativa blocurilor care formeaza profilul de a se misca mult, iar rezultatul final va fi o franare slaba, aderenta redusa si un risc ridicat de accidentare."Cine circula cu viteze mici, in conditii optime de trafic, poate circula avand pe jante orice anvelope. Poate sa aiba anvelope vechi de 30 de ani, poate avea cauciucuri pline de crapaturi si cu 0,1 mm profil ramas, poate sa le aiba pline de galme si cu sarmele iesite din ele. Diferenta se vede atunci cand este nevoie de o urgenta, sa franam brusc sau sa evitam un obstacol.Cu totii spunem ca nu ni se intampla noua, ca suntem soferi buni, dar asa apar accidentele. In asemenea situatii critice se vede nevoia unor anvelope de calitate, potrivite sezonului in care conducem, care ne pot salva viata" mai adauga cei de la www.PieseAuto.ro Pe langa diferentele de siguranta mai sunt si diferentele practice. E vorba de zgomotul pe care il produc anvelopele de iarna la rulare pe asfalt uscat, zgomot care poate deveni obositor si agasant. Dar si faptul ca anvelopele de iarna se uzeaza mult mai repede daca sunt utilizate pe timp de vara, iar asta duce la costuri crescute pe termen lung.In concluzie, avem suficiente motive ca sa ne echipam masina corespunzator fiecarui sezon. Si daca legea nu ne obliga sa avem anvelope de vara atunci cand afara este cald, macar sa ne oblige constiinta si faptul ca Romania este pe primul loc la accidente grave in Europa. Iar dorinta de a ne asigura ca avem mereu cele mai bune anvelope trebuie sa fie ceva normal, fara sa ne gandim la amenzi, ci la siguranta noastra.