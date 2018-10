Furia soferilor Diesel

Retehnologizare sau bonus

Nu, nu conduc un automobil cu motorizare Diesel, ca sa lamurim lucrurile de la bun inceput. Dar pot sa-i inteleg pe acei soferi care s-au saturat de tot scandalul poluarii motoarelor Diesel, dupa trei ani de circ politic pe acest subiect. Pe cei care acum sunt dezamagiti si furiosi.Pentru ca, o data la cateva saptamani, ei mai aud o serie de vesti proaste. Cum ca nivelul poluarii cu oxid de azot, poluare generata de motoarele Diesel nedotate corespunzator, a depasit din nou toate limitele acceptabile. Cum ca tot mai multe orase germane anunta interdictii de circulatie pentru autoturismele pe motorina. In plus, si in al treilea an al crizei Diesel inca mai sunt facute publice noi cazuri de inselare a clientilor de catre constructorii de automobile.Iar acum? Sa fie totul din nou in regula dupa ultimul asa-numit summit Diesel organizat de Guvernul de la Berlin? Au fost rezolvate problemele? Nici vorba. Este vorba de un compromis jenant incheiat de partidele guvernamentale CDU, CSU si SPD intr-o sedinta de noapte. O sedinta cu un rezultat care este orice, dar nu o reparatie adevarata pentru soferii Diesel.Sa amintim de situatia din SUA, unde orice posesor al unui automobil cu motor Diesel afectat de frauda privind emisiile poluante are dreptul sa il dea pur si simplu inapoi si sa primeasca pe deasupra si o despagubire. Cetatenii germani afectati de acest scandal pot doar sa viseze la un asemenea scenariu fericit.In Germania, solutia gasita pentru despagubirea soferilor Diesel afectati este de a le permite acestora sa aleaga intre doua optiuni: fie retehnologizarea masinii lor, prin instalarea unei noi unitati de tip hardware care ar urma sa reduca noxele emise, fie primirea unui bonus la cumpararea unui nou autoturism Diesel, care deja este dotat cu cele necesare pentru a indeplini normele de poluare.Suna mai bine decat este in realitate. Asta pentru ca, mai intai, retehnologizarea necesara pentru milioanele de masini cu motoare Diesel mai vechi nu este deocamdata disponibila la aceasta scara, din motive tehnice. Ceea ce se stia insa si inaintea summit-ului Diesel.In al doilea rand, guvernul federal ar astepta de la toti constructorii auto sa preia ei costurile retehnologizarii si montarii noilor instalatii la fiecare automobil in parte.Dar nimeni nu poate fi obligat sa o faca, explica ministrul Transporturilor, Andreas Scheuer. El a votat de la bun inceput si pentru bonusurile la achizitionarea unui nou autoturism - care este de fapt solutia preferata de concernele auto.Varianta retehnologizarii este sustinuta acerb de social-democratii germani. Optiunea bonusurilor omoara doua muste dintr-o lovitura, desigur in beneficiul marilor concerne auto germane: ea scoate un Diesel vechi si poluant din circulatie si ajuta simultan producatorii auto, care vand astfel masini noi, la un pret ceva mai redus.Retehnologizarea, pe de alta parte, nu inseamna vanzari noi pentru producatorii auto, ci presupune doar costuri pentru acestia.Dar cei mai multi proprietari de autoturisme nu se afla in situatia financiara care le permite sa-si cumpere, pur si simplu, o masina noua. Este vorba de o achizitie serioasa, una planificata si finantata pe termen lung.Bonusul oferit si acceptarea vechiului automobil ca avans la cel nou nu acopera desigur costurile noii masini. Dar asa cum ministrul Scheuer a spus si inaintea summit-ului: nu va exista un pachet care sa fie perfect pentru consumatori.Ajutor mai mult pot sa astepte soferii care conduc masini utilitare in scop de serviciu, precum mestesugarii sau soferii de taxi si parcurile auto ale municipalitatilor. Acestia ar urma sa primeasca sprijin financiar pentru retehnologizare, cu pachete care vor acoperi 80% din costuri.Aceste pachete financiare vor fi finantate, insa, din banii contribuabililor germani. Ceea ce ne aminteste de modul in care au fost salvate bancile in timpul crizei financiare. Si in acel caz, cei vinovati au fost protejati, iar pagubele generate de ei au fost trecute pe factura cetatenilor de rand.Isi mai amintesc oare politicienii la ce au dus astfel de masuri: la dispretul oamenilor fata de politica si la ascensiunea populismului.Faptul ca guvernul german s-a miscat in cele din urma pe aceasta tema se datoreaza oricum doar unor decizii judecatoresti - unele care au pus prioritate pe sanatatea oamenilor, in dauna mobilitatii lor.Timp de trei ani, guvernantii Germaniei au tot amanat dosarul, sperand ca lucrurile se vor rezolva de la sine. Cu timpul, cele mai poluante masini vor iesi, totusi, rand pe rand din circulatie. O atitudine sustinuta si de constructorii auto, care au beneficiat mereu de mare sprijin din partea cancelariei federale.Germania este tara conducatorilor auto. Pe strazile germane circulau la inceputul anului nu mai putin de 46 de milioane de autoturisme. Dintre acestea, 30 de milioane sunt pe benzina si 15 milioane pe motorina. La acestea se adauga camioane de dimensiuni mici si mari, precum si autobuze.Milioane de soferi furiosi vor deveni astfel milioane de alegatori dezamagiti de politicieni. Care se vor indeparta si mai mult de partidele din marea coalitie CDU, CSU si SPD, carora oricum nu le merge prea bine.In octombrie, au loc alegeri regionale in Bavaria si Hessa, iar 2019 va aduce alegeri similare si in alte landuri germane. La urne vor merge alegatori care sunt simultan soferi.Sa mai amintim oare ca pe strazile Bavariei 40% din masinile aflate in circulatie sunt pe Diesel? Ca metropola Frankfurt pe Main din Hessa este unul din cele mai poluate orase germane?Chiar daca pe viitor toata lumea va opta pentru benzina, problema tot nu va fi rezolvata. In acel caz, vor scadea emisiile de oxid de azot, dar vor creste cele de dioxid de carbon (CO2), la fel de nocive pentru clima.Tot mai mari, tot mai rapide, tot mai comode - asa isi prefera germanii masinile. Dotate cu toate mijloacele posibile de asistenta pentru confort si stabilitate pe sosea.In automobilul normal de azi sunt instalate cam 100 de astfel de softuri si unitati de asistenta. Greutatea caroseriilor a crescut si ea pentru a tine pasul. Mai ales la atat de iubitele SUV-uri.Aceste masini sunt foarte potrivite pentru motorizari Diesel. Un motor similar pe benzina ar trebui sa fie mult mai puternic si ar avea niveluri reale de consum urban de 20 de litri pe suta de kilometri.Unui cumparator de Porsche Cayenne putin ii pasa de aceste cifre. De aceea, producatorii acestei marci sportive de lux nu s-au deranjat prea mult cand au renuntat la Diesel.La VW, Audi, Daimler si BMW lucrurile arata insa altfel. Dar nici ei nu vor mai putea povesti multa vreme basmul unui motor Diesel curat, basm cu care au castigat ani la rand bani foarte buni.In schimb, ei vor fi nevoiti sa le spuna adevarul clientilor lor: si anume ca motorul pe aprindere este un model aflat pe cale de expirare. Viitorul va fi al masinilor electrice si va insemna renuntarea la numeroase dotari.Masinile de maine vor fi mai usoare si de dimensiuni mult mai mici. In orice caz, pentru cei care cauta automobile convenabile ca pret: Dieselul nu mai este o optiune.