Poluarea de la noile masini diesel depaseste si de o mie de ori limita admisa. Modelele testate sunt in topul vanzarilor

Modelele testate

"Oamenii platesc cu plamanii"

Numarul masinilor diesel, in crestere

"Poluarea provenita de la noile masini diesel ajunge la valori si de 1.000 de ori mai mari decat cele normale, au aratat doua teste realizate pe doua modele auto de top. Astfel de varfuri de poluare sunt foarte periculoase si pot afecta instantaneu inima.Ele sunt rezultatul unui proces de curatare a filtrelor prin care trec masinile, uneori chiar in zonele urbane, care se poate intinde pe 15 kilometri, un proces complet ignorat de testele oficiale de emisii.Peste 45 de milioane de masini care circula pe drumurile din Europa au acest filtru, ceea ce inseamna 1,3 miliarde de procese de curatare intr-un an", scrie platforma 2Celsius, membra a Federatiei Europene pentru Transport si Mediu (T&E).Potrivit platformei, organizatia T&E a comisionat testele independente si sustine ca legiuitorii trebuie sa accepte ca masinile diesel sunt inca foarte poluante si trebuie sa inaspreasca testarea si limitarea emisiilor.Modelele testate au fostsi, masini aflate pe locurile doi, respectiv patru in topul vanzarilor pe segmentele lor.In urma testelor independente au reiesit depasiri cu 32%, respectiv cu 115% a limitei legale pentru emisii in timpul curatarii filtrelor."Ca urmare a unui gol in legislatie, insa, limita legala nu se aplica in timpul curatarii filtrelor, ceea ce inseamna ca intre 60% si 99% din emisiile rezultate in cadrul unui test sunt ignorate", sustin realizatorii.Conform informatiilor centralizate in urma testelor, totalul particulelor daunatoare emise de catre cele doua masini a crescut chiar mai mult, cu intre 11 si 184%, cand au fost luate in calcul si particulele ultrafine, nereglementate de lege."Aceste particule ultrafine nu sunt masurate de testele oficiale, dar sunt considerate cele mai daunatoare pentru sanatatea umana intrucat avanseaza foarte mult in corpul uman si au fost corelate cu cancerul la creier.Curatarea filtrului pentru prevenirea blocarii poate avea loc in orice conditii, inclusiv in zone urbane. In timpul testelor, nivelul particulelor a continuat sa fie mare in timpul sofatului in oras timp de 30 de minute dupa incetarea procesului de curatare.Ambele modele au respectat limita legala pentru oxizi de azot", se precizeaza in concluziile controalelor.In acest context, T&E sustine ca este nevoie ca forul european sa solicite autoritatilor competente din fiecare stat membru sa verifice masinile din circulatie dupa ce au fost vandute, "asa cum procedeaza Agentia pentru Protectia Mediului din SUA"."Aceste teste arata ca noile masini diesel tot nu sunt curate. Mai mult decat atat, scuipa particule foarte periculoase in orasele noastre si pe autostrazi, zilnic.. Producatorii trebuie sa-si curete masinile daca vor sa le vanda. Particulele reglementate de lege sunt doar jumatate din poveste.Cele mai mici particule ultrafine prezinta un risc mult mai mare pentru sanatate, dar sunt ignorate de testele oficiale. Urmatoarele standarde Euro de poluare trebuie sa inchida portitele de scapare pentru producatori si sa stabileasca limite pentru toate substantele poluante.In final, trebuie sa avem un standard care sa ceara zero emisii de la masinile care circula pe drumurile din Europa", explica Anna Krajinska, inginer in cadrul organizatiei T&E.Statisticile arata ca trei din patru cetateni europeni sunt expusi unui nivel periculos de particule din aer, iar poluarea cu particule este cel mai grav tip de poluare, asociat cu cancerul, iar expunerea indelungata provoaca afectiuni ale inimii si plamanilor.Pe de alta parte, o analiza a celor de la T&E releva faptul ca numarul autovehiculelor diesel care circula pe drumurile din Europa a ajuns la 51 de milioane, in crestere cu 18% raportat la ultimele 12 luni, si cu 74% in comparatie cu anul 2016.Calculele, care se bazeaza pe date referitoare la vanzarile din 2008 pana in prezent, precum si pe date privind emisiile reale din atmosfera, evidentiaza faptul ca producatorii de masini continua sa vanda autovehicule diesel poluatoare: aproape o cincime din acestea sunt in Germania (9,9 milioane), urmata de Franta (9,8 milioane) si Marea Britanie (8,5 milioane). Impreuna cu Italia, Spania si Belgia, cele sase tari reprezinta 81% din flota poluatoare a UE.Per ansamblu, aceleasi calcule arata ca Grupul Volkswagen este responsabil pentru mai mult de 20% dintre masinile si dubele diesel din UE (11,6 milioane), Renault-Nissan pentru 8,1 milioane, iar PSA Group pentru 7,2 milioane.In ceea ce priveste numarul total al masinilor diesel aflate in circulatie,Astfel, datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) arata ca, la nivelul anului 2018, din totalul celor aproape 8,20 de milioane de autovehicule existente in parcul auto national, 3,791 milioane de unitati aveau motorizare diesel.Federatia Europeana pentru Transport si Mediu (T&E) are ca scop promovarea si crearea atat la nivelul Uniunii Europene, cat si la nivel global, de politici pe domeniul transporturilor, bazate pe principii de dezvoltare sustenabila.2Celsius (2C) este o organizatie europeana, culturala si de mediu cu sediul in Romania, membra a retelei Transport si Mediu de la Bruxelles (T&E).