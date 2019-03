4 trucuri pentru a invata mai usor pentru permis

Ziare.

com

Inainte, elevii scolii invatau si faceau chestionare auto folosind numai cartile speciale, metoda fiind mult mai anevoioasa. Acum totul este mult mai simplu, mai ales daca tineti cont de sfaturile de mai jos.Multi fug de materia stufoasa a legislatiei, bazandu-se numai pe drpciv chestionare. Metoda este, insa, gresita. Desi testele verifica, in principiu, toata materia, informatia in ansamblu nu poate fi inteleasa si retinuta doar rezolvand teste. Este nevoie sa incepeti pregatirea pentru testare prin citirea si intelegerea legislatiei. Aici veti gasi prevederile Codului Rutier, Regulamentul auto, cat si notiuni de prim-ajutor si de mecanica.La prima lectura poate parea dificil de tinut minte, insa, pe masura ce perseverati, veti face tot mai multe legaturi intre notiuni si toate aspectele se vor clarifica. In plus, tineti cont de faptul ca sunt lucruri fara de care niciodata nu veti fi buni soferi si nu veti sti cum sa reactionati in diferite situatii pe sosele.Puteti sa scrieti pe o agenda elementele mai dificile sau acelea care sunt neclare si sa solicitati lamuriri suplimentare profesorilor de la scoala auto.Frecventati cursurile de legislatie!Nu va bazati doar pe ceea ce reusiti sa invatati singuri. Scoala de soferi are alocate cursuri de legislatie, tinute de profesori cu pregatire speciala, care stiu sa puncteze si sa explice aspectele cele mai importante.Veti vedea ca frecventarea cursurilor de legislatie in paralel cu rezolvarea de teste drpciv (chestionare drpciv) va da roade. Obtineti din timp documentele necesare, ca sa va fie mai usor.Rezolvati cat mai devreme partea legata de acte, mai ales tot ce tine de fisa medicala, pentru ca tot timpul ulterior sa-l folositi pentru a rezolva teste drpciv si pentru a face sedintele practice. Este neplacut sa trebuiasca sa alergati in ultimul moment dupa tot felul de acte necesare dosarului, in loc sa va concentrati pe pregatire intensa pentru examenul teoretic.Proba teoretica este eliminatorie. Aceasta este formata din 26 de intrebari tip grila, iar pentru a primi calificativul "Admis" trebuie sa raspundeti corect la cel putin 22 dintre acestea.Astfel, rezolvarea de chestionare auto politie este o etapa esentiala. Trebuie sa faceti acest lucru zilnic - cu cat faceti mai multe, cu atat este mai bine. Nu va demoralizati daca la inceput veti obtine numai punctaje mici; cu cat veti exersa mai mult, cu atat si numarul de grile corecte va creste.Rezolvati chestionare cand sunteti odihniti, pentru a va putea concentra cum trebuie si pentru a retine cu usurinta materia. De asemenea, luati pauze ori de cate ori simtiti nevoia.De ajutor ar fi ca orice nelamurire aveti in teste, sa o notati si sa cautati apoi in legislatie. De altfel, daca alegeti sa exersati facand drpciv teste online, exista site-uri foarte bune care ofera explicatii suplimentare pe loc, scutindu-va de efortul de a mai cauta in alta parte.Cei care au reusit sa ia sala de la prima incercare spun ca nu are rost sa va prezentati la examenul teoretic daca nu obtineti punctajul maxim la cel putin 20 de teste consecutiv.Mare atentie unde alegeti sa faceti chestionare. Multe site-uri au informatii care nu sunt actualizate si pot contine greseli printre raspunsuri.Pe drpciv-teste.ro veti gasi exact ceea ce va trebuie: informatii teoretice complete si actualizate, chestionare drpciv , masuri de prim ajutor etc. Site-ul are o interfata usor de folosit si, prin autentificare, va puteti monitoriza progresul si puteti revedea intrebarile care v-au pus in dificultate, cu tot cu explicatiile necesare.Mai mult, drpciv-teste.ro poate fi accesat atat de pe calculator, laptop, cat si de pe telefonul mobil, astfel ca puteti exersa oriunde si oricand. Cei care au invatat folosind aceasta platforma spun ca le-a fost un aliat adevarat si ca au obtinut fara probleme calificativul "Admis".Potrivit utilizatorilor, foarte util este mediul care simuleaza exact conditiile de examen, intrucat multi viitori conducatori auto au nevoie sa se familiarizeze cu acesta inainte de a sustine proba de teorie.