Ce pasi trebuie sa urmezi pentru a obtine rapid o fisa medicala pentru permis auto?

In trecut, dobandirea actelor necesare pentru permis reprezenta o adevarata povara, insa astazi este mult mai usor sa facem rost de documentele necesare, precum fisa medicala permis auto . Acum nu mai este nevoie sa asteptam ore intregi pe la ghisee pentru a obtine fisa medicala pentru permis auto, deoarece exista clinici autorizate care ne pot elibera acest document.In randurile de mai jos, iti vom prezenta cativa pasi simpli pe care trebuie sa ii urmezi, daca vrei sa obtii rapid fisa medicala permis auto:1. Intra pe site-ul Fisamedicala.info si vei gasi toate informatiile de care ai nevoie pentru a obtine o fisa medicala pentru permis auto.2. Fa-ti o programare la clinica, folosind formularul de pe site, pe care il vei gasi in cadrul rubricii "Tarife si Programari", sau suna la unul din aceste numere de telefon: 0722 435 435 / 031 40 53 950.3. Mergi la clinica Standard Med cu documentele necesare, la ora stabilita, si vei obtine fisa medicala permis auto in maximum o ora si jumatate de la completarea formularelor. Vei face toate analizele medicale in aceeasi zi, iar pentru obtinerea fisei medicale vei avea de platit suma de 125 de Lei. In plus, daca durata investigatiilor depaseste o ora si jumatate, ti se va returna jumatate din pretul platit.Atunci cand te prezinti la unitatea medicala autorizata, va trebui sa ai asupra ta o serie de documente. Iata care sunt acestea:- Carte de identitate;- Fisa de scolarizare - in cazul in care esti cursant al scolii de soferi;- Adeverinta de la medicul de familie, in care este mentionat ca solicitantul este apt pentru a conduce (sau parafa din partea medicului de familie pe fisa pentru permisul auto la punctul B) in cazul in care pacientul figureaza cu boli cronice in evidenta medicului de familie;- Scrisoare medicala de la medicul diabetolog sau cardiolog, in care sa fie trecute diagnosticul, tratamentul si recomandarea, daca solicitantul este apt pentru a conduce (in cazul bolnavilor de diabet sau de boli de inima).In plus, persoanele care au probleme cu vederea vor trebui sa se prezinte cu ochelarii la respectiva unitate medicala.- psihiatrie (aviz psihologic);- medicina interna;- ortopedie;- neurologie;- oftalmologie;- ORL.De asemenea, trebuie sa tii cont de faptul ca o fisa medicala pentru permisul auto are o valabilitate de 6 luni de la data intocmirii, fiind valabila pe intreg teritoriul tarii, indiferent de localitatea in care a fost emisa.