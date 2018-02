Cum se dadea examenul auto in trecut si cum se da acum?

Modificari majore in legislatia din Romania ultimilor ani

Forma permisului a fost modificata in 1995, acesta fiind anul in care s-a trecut la card de plastic.

De-a lungul ultimilor 20 de ani au fost introduse din ce in ce mai multe cerinte teoretice, cum ar fi cunostintele de mecanica si cunostinte solide de prim ajutor.

Modalitatea de examinare s-a schimbat si ea. Daca in trecut examenul era sustinut pe hartie, astazi este sustinut pe calculator.

Cei care se folosesc de i-drpciv.ro prezinta sanse mult mai mari de reusita in timpul examenului teoretic decat ceilalti.Da! Examenul auto nu se ia tocmai usor iar cei care doresc sa aiba in buzunar un permis de conducere trebuie sa treaca printr-o serie de cursuri teoretice si practice, sa citeasca codul rutier si sa treaca printr-o serie de emotii.Nu a fost intotdeauna asa, insa. Era o vreme cand permisul de conducere se lua, pur si simplu, prin completarea unei cereri.De-a lungul timpului, modificarile asupra codului rutier si asupra modului in care iau oamenii permisul de conducere au fost foarte interesante.Istoria examenului auto. Cum a aparut permisul, de ce a aparut si cum a evoluat?Astazi, majoritatea statelor din lume obliga participantii la trafic sa aiba un permis auto.In trecut insa, lucrurile stateau altcumva. In perioada in care transportul se realiza cu ajutorul birjarilor, regulile de conduita in trafic erau mult mai putin stricte, insa existau.Necesitatea unui permis insa, a aparut odata cu primul autovehicul, iar prima persoana care a avut un astfel de document in buzunar a fost Karl Benz.Evident, el nu a trebuit sa rezolve chestionare drpciv online, ci a obtinut documentul fara prea mari probleme.O buna perioada, permisele de conducere au fost acordate oricui isi dorea unul, fiind nevoie doar de o cerere.Lucrurile au inceput sa devina mai complexe din 1903, atunci cand Prusia a introdus un test auto pentru cei care doreau sa conduca.Acesta a actionat ca o piesa de domino asupra celorlalti, in asa fel incat incet, incet, toti soferii din lume au ajuns sa dea examene pentru a conduce.In 1911, examenul auto era o simpla proba de viteza pe drumurile publice, care implica accelerare si franare.Ulterior, au aparut testele mai complexe si a aparut inclusiv codul rutier, asemanator in majoritatea statelor.Romania a aderat la Conventia Internationala pentru circulatia automobilelor in anul 1929, cand a fost introdusa si obligativitatea unui permis.De atunci, au survenit tot felul de modificari in ceea ce priveste examenul sau documentul eliberat dupa acesta:Cu toate modificarile, sustinerea examenului auto este relativ simpla daca se respecta niste reguli iar legislatia poate sa fie sintetizata foarte bine cu ajutorul chestionarelor drpciv si evident, cu ajutorul tehnologiei care aduce aplicatii cat se poate de interesante si site-uri cu informatii foarte utile.