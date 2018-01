Scoala de soferi in 2018: acte, conditii, noutati

Schimbari legate de obtinerea permisului de conducere

Diabetul zaharat

Simptome de angina

Operatiile de bypass coronarian

Probleme legate de hipertensiunea arteriala

Insuficienta cardiaca

Cardiomiopatii

De ce acte ai nevoie pentru intocmirea dosarului la scoala de soferi in 2018?

Cazier judiciar (valabil 6 luni). Cazierele se pot obtine in 3 zile lucratoare pentru cei nascuti in provincie si cu domiciliul stabil in Bucuresti si pe loc pentru cei nascuti in Bucuresti si cu domiciliul stabil in Bucuresti.

Taxa permis auto: 68 RON - se plateste la orice CEC; exista unitate CEC si la Sos. Pipera 49 la parter (locatia unde sustineti examenul teoretic).

Avizul medical (valabil 1 an) - se obtine de la policlinici autorizate si se anexeaza chitanta.

Avizul psihologic (valabil 1 an) - se obtine de la cabinete individuale de psihologie autorizate.

Fisa scolarizare dactilografiata - se obtine de la scoala de soferi.

Foto tip permis auto - nu mai trebuie, poza facandu-se acum la politie.

Cerere de inscriere la examen - se obtine de la politie.

Copie BI/CI.

Ziare.

com

Posibilitatea de a conduce un autoturism este un drept, insa, in acelasi timp, este o obligatie care vine cu o serie de responsabilitati. Anul 2018 vine cu cateva modificari legislative.Incepand cu, persoanele care auDe asemenea,care vor sa ia sau sa isi pastreze carnetulPrin aceasta decizie, Romania pune in practica o directiva UE din 2016, care a hotarat sa se impuna mai multe restrictii atunci cand vine vorba de boli ce pot pune in pericol viata soferului si viata participantilor la trafic.cuprinde zeci de afectiuni ce se pot dovedi periculoase, cele mai importante fiind urmatoarele:Astfel, daca un candidat sau un conducator auto cuurmeaza un tratament medicamentos,si, dupa caz, pe baza unorTinand cont ca peste 1,7 milioane de romani sufera de diabet, aceste modificari pot afecta serios vietile soferilor.te pot impiedica sa intri in randul soferilor. De exemplu, daca ai mai mult de 8 dioptrii,Nici cei care aunu pot da de permis. Epilepticii, spre exemplu,, din cauza crizelor care pot aparea in timpul sofatului.Persoanele cuca urmare a unor afectiuni, traume ori interventii neurochirurgicale,saudatorate varstei, dar si tulburarile grave ale capacitatii de judecata, comportament ori adaptabilitateCei care vor sa obtina permisul de conducere in 2018, au nevoie de urmatoarele documente:Acest articol v-a fost oferit de Scoala de Soferi Dicu din Bucuresti