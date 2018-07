Tu, instructorul auto si site-ul i-drpciv.ro - un trio imbatabil pentru permisul auto

Ziare.

Degeaba esti tu motivat daca alegi o scoala care are o flota slaba de masini sau instructori nepregatiti sau degeaba alegi o scoala cu instructori pregatiti si masini bune daca alegi site-uri obscure ca sa faci teste si chestionare auto drpciv sau degeaba ai o scoala ok si o platforma ok daca tu nu iti dai interesul.Altfel spus, atunci cand decizi sa incepi scoala de soferi trebuie sa fii atent la multe aspecte.Asa cum am mai spus si cu alte ocazii, primul element care conteaza in echilibrul de forte, de la care incepem sa construim triunghiul, este alegerea scolii de soferi.Asa cum si in relatiile personale si profesionale este importanta chimia si empatia, in cazul alegerii scolii de soferi este important ca cursantul sa prinda incredere deplina in instructor pentru a putea sa ii adreseze intrebarile esentiale si sa primeasca raspunsurile de care are nevoie pentru a invata mai repede si bine cum sa conduce corect si coerent un automobil.Trebuie sa recunoastem ca pe piata exista tot felul de scoli cu tot felul de politici interne. Probabil si voi aveti cunostinte sau prieteni care v-au spus despre momente cand instructorul auto nu reusea sa fie pe placul cursantilor si atunci singura varianta este sa schimbe scoala de soferi.Profesionalismul si rabdarea trebuie sa faca parte din calitatile pe care le are orice instructor. Tocmai de aceea, ca sa nu consumati energii aiurea si sa va mutati de la o scoala la alta, mai bine va documentati temeinic inainte, cereti recomandari si apoi alegeti scoala de soferi.A obtine permisul de conducere nu este atat de usor precum pare la prima vedere, ai nevoie de ore de studiu si de conducere, ai nevoie de sesiuni in care sa stai sa completezi chestionare.Si pentru ca, oricat de calitative ar fi orele de condus, daca nu alegi o platforma la fel de calitativa, nu vei reusi sa obtii permisul auto. Sa nu uitam ca prima oara sustii examenul grila. Prin urmare trebuie sa acorzi o importanta la fel de mare si acestei etape si modul in care alegi sa te pregatesti pentru ea.E suficient sa accesezi platforma www.i-drpciv.ro 20-30 de minute pe zi si o sa vezi rezultate dupa primele 10-15 zile. Asta inseamna ca in doua saptamani cu o recurenta de 30 de minute pe zi, peste 400 de intrebari.Sper ca aceste informatii sa va fie de ajutor si sa ne vedem in trafic!