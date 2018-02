Continua inmatricularile masive de masini second-hand. Romanii sunt tot mai expusi pericolelor in trafic

Cum a imbatranit parcul auto in anul 2018

Mai dureaza pana la adoptarea unei noi taxe de mediu

In conditiile in care numarul de autoturisme rulate crescuse deja exploziv in cursul anului trecut, producatorii si importatorii din industria auto atrag atentia asupra faptului ca imbatranirea accelerata a parcului auto ar putea deveni nu doar o problema de sanatate publica, ci chiar una de viata si de moarte pentru toti romanii.In luna ianuarie a acestui an, romanii si-au inmatriculat 50.001 autoturisme, informeaza Directia Regim Permise si pentru Inmatricularea Autovehiculelor (DRPCIV).Cifrele arata ca romanii continua si in acest an sa isi inmatriculeze pe banda rulanta masini second-hand, la fel cum au facut de la inceputul anului trecut, cand Parlamentul a eliminat timbrul de mediu la initiativa lui Liviu Dragnea. Potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) din Romania, in 2017 s-au inmatriculat in tara noastra 552.000 de masini second-hand, cu 72% mai multe decat in 2016.Problema, sustin producatorii si importatorii de autoturisme, este ca aceasta crestere accelerata a numarului de masini vechi care circula pe drumurile publice ii pune in pericol pe toti romanii, fie ei soferi sau pietoni."Asistam la o crestere a inmatricularilor de autovehicule cu un nivel de poluare ridicat Euro 3 si Euro 2 (deci mai vechi de 11 ani - n.red.), fapt ce va duce, in urmatorii ani, la deteriorarea calitatii mediului si efecte negative asupra sanatatii populatiei din marile orase si la reducerea nivelului de siguranta rutiera", informeaza APIA prin intermediul unui comunicat de presa.La inceputul acestui an erau inmatriculate in Romania 5.999.377 de autoturisme, cu 525.799 mai multe decat in 2017. O analiza realizata depe baza datelor DRPCIV arata cat de mult a crescut numarul autoturismelor vechi, in tara noastra.Mai exact, la inceputul lui 2018, numarul autoturismelor mai vechi de 20 de ani inscrise in trafic era cu 112.859 mai mare decat in urma cu 12 luni. In plus, crescuse cu nu mai putin de 309.883 numarul autoturismelor cu varste cuprinse intre 11 si 20 de ani.La polul opus, numarul de masini noi a crescut destul de putin. Mai exact, la inceputul lui 2018, numarul masinilor mai noi de 2 ani inscrise in trafic crescuse cu doar 26.235, iar cel al masinilor cu vechimi cuprinse intre 3 si 5 ani era cu doar 10.349 mai mare decat in urma cu 12 luni.Singura solutie pentru limitarea importului de autoturisme second-hand ar fi reintroducerea unei taxe de mediu. In diverse forme, o astfel de taxa a existat in Romania inca din anul 2007.Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, anuntase inca din luna decembrie a anului trecut ca, pana cel mai tarziu in martie a acestui an, un proiect de lege privind reintroducerea taxei de mediu va fi lansat in dezbatere publica. Chiar daca acest termen se va respecta - Biroul de Presa al Ministerului Mediului nu avea ieri detalii cu privire la acest fapt - oricum vor mai trece multe luni pana cand o astfel de lege va intra in vigoare.Iar in tot acest timp romanii n-au altceva de facut decat sa isi asume riscul de a se imbolnavi din cauza poluarii si de a deveni victime in accidente rutiere.