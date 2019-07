Peste 14.000 de masini noi au fost inmatriculate in Romania doar in iunie 2019

Ziare.

Pe de alta parte, in alte state din Uniunea Europeana, care sunt si cele mai mari piete de autoturisme noi, luna iunie 2019 a fost una de comprimare, acestea inregistrand scaderi semnificative, precizeaza APIA.Astfel, comparativ cu luna similara a anului trecut, Franta a inregistrat un recul de 8,4%, Spania (-8,3%), Marea Britanie (-4,9%), Germania (-4,7%) si Italia (-2,1%) . In schimb, in aceste tari se inregistreaza in prima jumatate a anului cresteri importante ale achizitiilor de automobile electrice (Italia +120%, Spania +131%, UK +60%, Franta +40% si Germania +40%).De asemenea, ininmatricularile de autoturisme noi din Romania au ajuns la un volum de, ceea ce reprezinta ofata de perioada similara a anului trecut.Pe de alta parte, APIA semnaleaza ca, in Romania, dupa 6 luni din 2019, autoturismele rulate inregistreaza o scadere de 7,3% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut."Chiar si in aceste conditii,, fapt ce conduce la deterioarea, in continuare, a mediului ambiant, mai ales a celui din marile orase", sustin reprezentantii APIA.In ceea ce priveste inmatricularile de vehicule comerciale noi (LCVs, HCVs, Minibuse), acestea inregistreaza in Romania, dupa 6 luni din 2019, o crestere de 6,5% pe segmentul celor noi si o scadere de 5,4% la cele rulate.Datele DRPCIV arata ca peste, in scadere cu 1,88% fata de aceeasi perioada din 2018.Conform datelor centralizate, in intervalul ianuarie - iunie 2019, din numarul total de inmatriculari,(scadere de 7,28% fata de primele sase luni din 2018) .