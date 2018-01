Detalii despre testele de impact pe care toti soferii ar trebui sa le stie

Ziare.

In acest moment exista 10 organizatii care opereaza crash teste in lume: NHTSA, IIHS, NCAP, EuroNCAP, ANCAP, ARCAP, ADAC, JNCAP, Latin NCAP si C-NCAP.Pentru piata din Europa testele sunt facute de EuroNCAP si ADAC.Crash-testele efectuate de specialisti sunt de mai multe tipuri: impact frontal, impact frontal decalat, impact lateral, de rasturnare, cu pietoni, mic versus mare etc.Aceste accidente simulate sunt efectuate conform unor standarde riguroase.Pentru ca testele sunt extrem de scumpe (in fond, in laboratoare se distrug anual sute de masini noi), inginerii incearca sa obtina date complete inainte de a transforma in fiare vechi un automobil.