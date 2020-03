Parchetul General: Dovezile inlocuitoare ale permiselor auto vor fi prelungite din oficiu

Cand se elibereaza dovada de circulatie

Masura a fost luata pentru limitarea infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat de presa remis vineriEste vorba de cauzele in care anterior instituirii starii de urgenta prin ordonanta a procurorului a fost disjunsa prelungirea dovezilor inlocuitoare cu drept de circulatie ale permisului de conducere, emise in temeiul art. 111 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002.Decizia de prelungire urmeaza sa se faca in baza acelor dovezi pentru care anterior a fost dispusa ordonanta.Precizam ca masura a fost stabilita prin coordonare interinstitutionala intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Ministerul de Interne si Inspectoratul General al Politiei Romane," adauga Parchetul General.Permisul de conducere al conducatorului de autovehicul sau tramvai, implicat intr-un accident de circulatie, se retine de catre Politia Rutiera daca autorul accidentului a incalcat anumite reguli de circulatie. In functie de gravitatea regulilor incalcate, se poate elibera o dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie timp de 15 zile.Dreptul de circulatie se poate prelungi, din 30 in 30 de zile, pe toata perioada urmaririi penale de catre seful Politiei Rutiere pe raza careia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectueaza urmarirea penala sau care exercita supravegherea cercetarii penale ori la propunerea instantei de judecata care solutioneaza cauza penala ori plangerea introdusa impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.I.S.