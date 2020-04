Piesele auto de la dezmembrari, disponibile si online

Ziare.

Pentru cei care isi imagineaza centrele de dezmembrari ca fiind mormane de fiare trebuie spus ca lucrurile au mai evoluat.Ca drept dovada, semn al modernismului, Wolcar este centrul de dezmembrari din Craiova ce se adreseaza publicului larg prin platforma online.Principiul ramane acelasi, de vanzare a pieselor si accesoriilor auto de la masini dezmembrate. Ramane insa un reper absolut calitatea. Spre exemplu, la un centru de dezmembrari auto Craiova , aparte de vasta oferta privind tipul de piese disponibile, este oferita si garantie - de 3 luni, iar piesele sunt inainte de livrare testate pe bancul de lucru.Un sfat al celor din domeniu este ca publicul sa nu se astepte la piese de maxima importanta privind siguranta ca fiind regasite la centrele de dezmembrare.Insa in functie de alte nevoi de piese si accesorii auto de inlocuit, aceste locatii pot fi realmente o salvare pentru buget.Este de altfel argumentul principal pentru cei mai multi. Elementele de caroserie spre exemplu si nu numai pot fi destul de scumpe pentru achizitie si ulterior mai trebuie si vopsite.In general costurile sunt rentabile si pot ajunge chiar si la jumatate din suma fata de piata de piese noi. Asta inseamna posibilitatea de a repara masina cu bani mai putini.Se poate spune ca se va obtine acelasi randament al masinii cu o piesa second hand, de la dezmembrari ca si atunci cand sunt folosite piese noi. Pretul face insa marea diferenta.Cele mai multe dintre piesele de la un centru de dezmembrari provin de la masini aduse din strainatate. Au o avarie majora la motor sau sunt distruse de la accidente, dar sunt inca valoroase la unele piese.Vorbim despre posibilitatea de a gasi o piesa originala, care nu se poate compara cu nici una alta din piata aftermarket.Suntem in acea perioada in care a sta acasa este un indemn pentru toata lumea. Acum, mai mult ca oricand, avem timp sa ne orientam spre cautari amanuntite despre toate nevoile.Online-ul este acum partenerul de incredere, singurul care ne mai tine conectati cu toata lumea. Regasim la Wolcar o oferta interesanta. Acest centru de dezmembrari desi functioneaza in Craiova, se adreseaza publicului larg.Livrarea pieselor de poate realiza si la sediu, dar mai ales acum, prin curierat este optiunea spre care ne indreptam. Livrarea este rapida. Pot fi regasite piese pentru Audi, Ford, Mercedes, Skoda printre altele.Este totodata service autorizat, piesele vor fi testate, asadar o astfel de achizitie nu este dupa noroc, daca va fi sau nu utila, ci in mod cert, garantat, aceasta va fi ce trebuie.Pentru a gasi piesele necesare trebuie sa filtrati variantele in functie de modelul de masina, anul fabricatiei si marca. Detalii in cadrul paginii oficiale.