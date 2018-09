Preschimbare permis de conducere si acte necesare

Ziare.

In primul rand trebuie sa te asiguri de faptul ca ai cartea de identitate valabila. Fara ea nu vei putea sa faci nimic. Important este sa nu ai nici schimbari majore de look, in sensul ca poza din buletin trebuie sa semene cu fizionomia ta actuala.Daca ai bifat acest aspect, urmeaza sa te ocupi de fisa medicala. Cum si de unde se obtine? Fisa medicala se obtine, bineinteles, de la o clinica autorizata in acest sens. Te vei prezenta la clinica, unde ti se vor face o serie de teste si apoi ti se va elibera fisa medicala conform careia esti apt pentru condus.Tarifele pentru obtinerea fisei medicale sunt de aproximativ 200 de lei, in functie de clinica.Dupa ce ai obtinut si fisa medicala, va trebui sa faci un drum la CEC pentru a achita taxa pentru permis. Tot ce trebuie sa faci este sa te prezinti si sa spui ca vrei sa platesti taxa pentru permis. Chitanta obtinuta o vei atasa la dosarul cu acte.In final, trebuie sa mai faci o copie a cartii de identitate.Permisul actual de conducere va trebui sa il ai in original, pentru ca va fi retinut si ti se va emite altul cu alte date de valabilitate.Dupa ce ai strans toate actele necesare, te vei prezenta la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a vehiculelor si vei completa acolo la ghiseu si o cerere de eliberare permis.Poti sa demarezi procedura de preschimbare permis cu inainte de doua uni ca actualul permis de conducere sa expire. Daca circuli cu un permis expirat, risti sa fii amendat, deci daca o vei face din timp, va fi mai bine.Tot la ghiseu ti se vor face si poze pentru noul permis si ulterior ti se va emite si il vei putea ridica.