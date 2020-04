Tipuri de remorci. Ce tip de remorca este potrivita pentru afacerea ta?

Ziare.

Vehiculele se strica atunci cand va asteptati cel mai putin, fie in parcare, pe sosea sau in garaj.Inseamna ca trebuie sa angajati serviciile unei companii de remorcare pentru a le solicita sa va tracteze vehiculul.Exista multe tipuri de vehicule pentru tractare.Fiecare dintre aceste sunt utilizate in scopuri diferite de remorcare si ofera un set specific de avantaje.Tot ce trebuie sa faceti este sa determinati care dintre ele este potrivita.Acestea sunt unul dintre cele mai comune si utilizate pe scara larga vehicule de remorcare din lume.Un camion cu platforma are un pat lung gol, cu un top plat.Hidraulica este utilizata pentru a muta platul in sus si in jos.Ceea ce face usor de utilizat camioanele cu platforma este ca puteti pur si simplu sa conduceti vehiculul pe rampa sau sa il ridicati.Sunt utile in transportul vehiculelor care au avut o problema la marginea drumului sau au fost implicate intr-un accident. O mare varietate de vehicule si barci pot fi transportate pe camioane cu remorca cu platforma.Sunt una dintre cele mai sigure modalitati de a remorca vehiculele.Acestea sunt utilizate in scopuri grele, deoarece sunt mult mai specializate.Sunt utilizate pentru transportul altor platforme sau autobuze.Un camion tractant integrat are axe suplimentare pentru o stabilitate/rezistenta suplimentara.Acestea sunt folosite pentru tractarea tuturor tipurilor de marfa.Aceste camioane au fost utilizate pe scara larga in trecut, pentru ca in aceasta metoda se aplica multa presiune asupra vehiculelor tractate.Lantul infasurat poate deteriora sau zgaria vehiculul, de aceea este recomandat sa utilizati aceasta optiune numai daca transportati o masina distrusa care are un singur drum, la fiare vechi.In plus, carligele si tractoarele cu lanturi nu pot fi utilizate pe rotile integrale si 4x4, deoarece pot deteriora traiectoria.In zilele noastre, autocamioanele cu carlige si tractarea lantului sunt utilizate in principal pentru automobilele de gunoi si automobilele distruse.Acestea au un mecanism similar cu camionul de remorcare cu carlig si lant.Cu toate acestea, folosesc un jug metalic in loc de lanturi si provoaca mai putine daune vehiculului tractat.Jugul metalic este agatat sub rotile din spate sau din fata.Un elevator pneumatic sau un elevator hidraulic suspenda partea din spate sau fata a vehiculului pentru a-l ridica de la sol si a-l scoate.Vehiculele cu tractiune fata sunt trase de rotile de intrare.Acum, nu ramane decat sa alegi remorca potrivita pentru tine, fie ca e vorba de o remorca noua sau o remorca second hand