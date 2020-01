Primarul Chirica a elaborat un proiect de lege care interzice inmatricularea vehiculelor sub Euro 4

Ziare.

Primarul Iasiului a spus ca toate celelalte vehicule sub Euro 4 care au fost inmatriculate pana la aparitia acestei legi "raman si fac parte din parcul national al Romaniei"."Prin articolul 1 cerem interzicerea inmatricularii in Romania a oricarui tip de vehicul sub norma de poluare Euro 4. La articolul 2 mentionam ca interdictia nu este aplicabila utilajelor cu autopropulsie si vehiculelor utilizate de catre institutiile de interventie si aparare, asa cum sunt prevazute de lege. Spre exemplu, nu o sa masuram norma de poluare la tancuri sau la mai stiu eu ce. Acelea sunt autovehicule speciale si se supun altor legi. Motivatia principala este legata de faptul ca toate statele europene, asa cum e si pe site-ul Comisiei Europene, si-au facut un plan de masuri privind cresterea calitatii aerului.A doua motivatie este faptul ca din cele cinci principii generale pe care Comisia Europeana si le-a propus pentru perioada de finantare 2021-2027, pe locul doi se afla o Europa mai verde, fara emisii de carbon, aplicarea acordului de la Paris si investitii in tranzitia energetica, energia de resurse regenerabile si combaterea schimbarilor climatice. Nu stiu daca prioritatile sunt in ordinea enumerata de CE dar cred ca stau pe acelasi punct", a afirmat primarul Mihai Chirica.Edilul iesean a spus ca initiativa are ca exemplu alte state europene unde circulatia vehiculelor poluante a fost interzisa sau s-au majorat taxele."In diverse state europene, pentru combaterea poluarii aerului, in Belgia, regiunea Valonia, a fost introdusa o taxa anuala de pana la 2.500 de euro pentru orice vehicul care emite mai mult de 255 de grame de CO2 pe kilometru. Ganditi-va care a fost motivul pentru care au ajuns atatea harburi in Romania.Pai de ce sa plateasca unul pentru o masina Euro 3 taxa statului belgian 2.500 de euro pe an numai ca sa o aiba, cand o poate vinde unui roman, bulgar, cu 2.500 de euro. Practic el economiseste 3.000 de euro, scapa statul de un deseu si rezolva o problema de mediu", a declarat primarul Mihai Chirica.