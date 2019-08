Romanii inmatriculeaza tot mai multe masini, dar trei sferturi sunt second-hand

Ziare.

Astfel, in intervalul ianuarie - iulie 2019, din numarul total de inmatriculari inregistrate in Romania, 258.005 unitati sunt rulate (scadere de aproape 6%, comparativ cu primele sapte luni din 2018), iar 94.826 de exemplare sunt autoturisme noi (+25,97%).In ceea ce priveste inmatricularile de autovehicule noi, din ianuarie si pana in iulie, cele mai multe au fost din gama Dacia - cu 28.618 unitati, in crestere cu 34,91% fata de acelasi interval din anul anterior.Raportat la nivelul lunii iulie din anul curent, cele mai multe solicitari au vizat marcile: Dacia, cu 7.241 de exemplare (+50,60% fata de luna iulie 2018), Renault (2.359 de unitati, +115,43%), Skoda (2.074 de unitati, +54,20%), Ford (1.823 de unitati, +89,11%) si Volkswagen (1.492 de unitati, +13,98%).Potrivit sursei citate, cele mai putine inmatriculari de masini noi, inregistrate in cea de-a 7-a luna a anului 2019, au fost consemnate in cazul: Bentley (5 unitati), Ferrari (4), Lada si Lamborghini (cate 3), Rolls Royce (2), Aston Martin si Maserati (cate o unitate).La nivel de autoturisme rulate, cele mai multe inmatriculari din aceasta categorie au fost consemnate pentru: Volkswagen - cu 63.400 de unitati (-8,15%, comparativ cu perioada similara din 2018), BMW (26.055 unitati, -0,50%), Audi (24.328 unitati, -5,25%), Opel (23.401 unitati, -20,42%), Ford (21.585 unitati, -14,65%), Mercedes-Benz (14.327 de unitati, +0,41%), Skoda (12.163 de unitati, -2,32%) si Renault (10.895 de unitati, -7,61%).Datele DPRCIV, publicate la jumatatea lunii martie 2019, aratau ca parcul auto national din Romania ajunsese, la finele anului 2018, la aproape 8,20 de milioane de unitati, in crestere cu 7,30% fata de anul anterior, cand erau consemnate peste 7,635 milioane de unitati.Din totalul autovehiculelor inregistrate la nivel national, 1.381.620 erau inmatriculate in Bucuresti, acestea din urma inregistrand un salt de 4,64%, comparativ cu anul 2017.In acelasi timp, in Capitala, numarul autoturismelor inregistrate la 31 decembrie 2018 ajunsese la peste 1,106 milioane de unitati, majoritatea (610.765 unitati) fiind pe benzina.