Au cucerit piata cu placi video, acum vor sa aduca in masina ta cel mai bun copilot

Nvidia a anuntat, cu doua zile inainte de CES 2018, parteneriatul cu Volkswagen pentru a dezvolta un pilot automat bazat pe inteligenta artificiala. Producatorul auto il avea deja in lucru, anuntat tot la CES, dar in 2017, denumit Yui. Cele doua companii sustin ca vor lucra, in prima faza, la un "copilot inteligent".Ceea ce vor Nvidia si Volkswagen sa construiasca e un sistem care sa colecteze date atat din afara, cat si din interiorul masinii. Sigur, va beneficia de functionalitati ca interpretarea gesturilor si limbajului oamenilor, dar important e sa invete. Cand aceasta etapa va fi finalizata, va fi chiar un copilot digital inteligent sau, altfel spus, un asistent inteligent.