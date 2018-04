Un britanic care si-a lasat masina sa se conduca singura s-a ales cu o condamnare si a ramas fara permis (Video)

Ziare.

Mare le-a fost uimirea politistilor rutieri din Marea Britanie cand au vazut ca la volanul unei masini care se deplasa cu mai mult de 60 de kilometri pe ora, pe autostrada, nu se afla nimeni.Mai mult chiar, pe scaunul de langa cel neocupat al soferului statea un barbat relaxat, care isi impreunase mainile sub cap si parea ca e cu gandurile departe.Abia mai tarziu au aflat politistii ca barbatul din masina, Bhavesh Patel, in varsta 39 de ani, gasise o maniera inedita de relaxare: isi seta automobilul pe pilot automat, apoi, pana ca aceasta sa porneasca de pe loc, se muta pe scaunul din dreapta unde se odihnea pentru tot restul calatoriei.Atunci cand politistii l-au dus pe barbat in fata unei instante, acesta a recunoscut ca gesturile sale au fost imprundente si periculoase. A fost condamnat sa plateasca o amenda de 1.800 de lire sterline, sa se prezinte la sedinte de consiliere si sa presteze 100 de ore de munca in folosul comunitatii.In plus, a ramas fara permis de conducere pentru 18 luni, potrivit The Guardian Chiar si asa, barbatul a spus ca prefera sa se gandeasca la sine nu ca la un infractor, ci ca la ghinionistul care a fost prins testandu-si uimitoarea masina.Kirk Caldicutt din cadrul politiei rutiere locale a apreciat, insa, ca gestul barbatului a fost necugetat si ca acesta si-a pus in pericol nu doar propria viata, ci si pe cele ale celorlalti participanti la traficul de pe autostrada, in acea zi."Vreau sa subliniez faptul ca in nicio situatie un inlocuitor al soferului prudent nu poate reactiona corespunzator la provocarile drumului. Sper ca Patel se va gandi in perioada in care nu va putea conduce la ce necugetat i-a fost gestul".Tesla le-a transmis politistilor rutieri ca tehnologia pe care o dezvolta, inclusiv pe modelul s60, are scopul de a ajuta la condus un sofer vigilent, nicidecum de a-l inlocui pe acesta de la volan.Modelul s60 ii permite, totusi, soferului sa ia ambele maini de pe volan, in anumite momente ale deplasarii.G.K.