Cat de batrana crezi ca e cea mai veche masina inmatriculata in Romania?

Este vorba despre un model Ford T Speedster fabricat in anul 1912. Acesta e in proprietatea lui Axel Kohnen, un colectionar din Snagov. Masina inmatriculata pe Bucuresti este un automobil de curse carosat pe un sasiu de Ford T, unul dintre cele mai cunoscute si mai vechi modele din lume.Intretinerea unui automobil cu o vechime mai mare de 106 ani este destul de costisitoare, chiar si pentru un colectionar cu dare de mana. El a inceput colectionarea in 2002. Atunci a cumparat din Uruguay sapte masini vechi. Intr-un interviu din 2009 a explicat ca le reconditioneaza si le prezinta la expozitii sau le mai inchiriaza pentru filmari.