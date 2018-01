"Masina timpului" dintr-un film celebru a fost gandita de un inginer cu radacini romanesti

Ziare.

Tara noastra are si ea o mica implicare, intrucat tatal fondatorului masinii era un imigrant roman.Modelul DeLorean DMC-12 a facut furori printre pasionatii de automobile la inceputul anilor '80. Primul prototip DeLorean DMC-12 a aparut in luna octombrie a anului 1976, iar modelul DeLorean DMC-12 a fost fabricat intre anii 1981 si 1983. Masina a fost popularizata de seria de filme Back to the Future din 1985. Acolo era folosita pentru a calatori in viitor si in trecut.Masina cu portiere care se ridicau (usi tip Gullwing) era asamblata in Irlanda de Nord si vanduta in Statele Unite ale Americii la pretul de 25.000 de dolari. Un pret destul de piperat, daca ne gandim ca era vorba despre anul 1981.Totusi, DeLorean DMC-12 era o sportiva mai ieftina decat rivalele Ford Thunderbird sau Buick Rivera. Si avea un motor Renault de 2,58 litri.