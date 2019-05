Peste 110.000 de masini second hand au fost cumparate in 2019 de catre romani. Cum verificati autovehiculul la mana a doua?

Ziare.

com

O vorba adevarata a cumparatorilor de masini spune ca un vehicul nou a pierdut cateva sute de euro din valoarea sa din secunda in care a iesit din curtea dealerului auto. Acest lucru nu este valabil si pentru o masina second hand.Prin urmare, daca priviti masina ca investitie ori pur si simplu doriti sa o schimbati din cand in cand, masina de ocazie ar putea reprezenta o investitie mai buna.Si in 2019, soferii romani care s-au orientat spre autovehicule de ocazie au preferat marcile nemtesti. Peste 110.000 de masini second-hand au fost cumparate in primele trei luni din 2019 in Romania, de 3 ori ori mai multe fata de masinile noi.Persoanele fizice par sa prefer autoturismele second-hand, care au ca tara de provenienta Germania, Franta sau Italia. Pentru moment nu sunt disponibile mai multe date, asteptam luna iulie pentru un bilant al vanzarilor de masini de ocazie in primul semestru al lui 2019.Fiti insa atenti la achizitia unei masini la mana a doua pentru a nu ajunge sa cheltuiti o multime de bani pe reparatii sau pe indreptarea unor vicii ascunse. Pentru aceasta, comandanti un raport VIN online cu istoricul masinii second hand, pe baza seriei de sasiu, pe https://verificareavin.ro Din acest raport, veti afla kilometrajul vehiculului, accidentele suferite, reparatiile si reviziile pe care le-a avut masina; de asemenea, veti afla informatii despre tara de origine a masinii, anul de fabricatie, tipul motorului si al sasiului, tipul de combustibil, culoarea caroseriei si tapiteriei si dotarile aditionale. Producatorul poate codifica, aici, destinatia pietei de desfacere a autovehiculului.Mai mult, numarul seriei de sasiu iti permite sa afli istoricul detaliat al autovehiculului - daune ale autovehiculului si/sau eventuala inundatie a masinii. In baza numarului VIN, poti afla daca autovehiculul este furat sau nu.Din raportul numarului VIN veti primi fotografiile autovehiculului pe care doresti sa-l cumperi. Acest lucru va va permite sa evaluati daca acesta indeplineste cu adevarat asteptarile tale. Veti afla de cate ori au fost puse la dispozitie fotografiile (de ex. la anunturile de vanzare).Solicitati online un raport VIN (Vehicle Identification Number), generat pe baza seriei de sasiu a masinii si afla istoricul complet inainte de a confirma cumpararea masinii de ocazie, pe site-ul https://verificareavin.ro . Veti lua astfel o decizie importanta in cunostinta de cauza.